https://uz.sputniknews.ru/20220618/iz-tashkenta-v-saudovskuyu-araviyu-vyleteli-pervye-palomniki-25425163.html

Из Ташкента в Саудовскую Аравию вылетели первые паломники

Из Ташкента в Саудовскую Аравию вылетели первые паломники

Первые рейсы с паломниками отбыл из Ташкента в Медину.

2022-06-18T12:02+0500

2022-06-18T12:02+0500

2022-06-18T12:02+0500

общество

ташкент

саудовская аравия

медина

рейс

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ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. В ночь с пятницы на субботу из Ташкента в Медину вылетели первые три самолета с паломниками из Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба Uzbekistan Airports.Самый первый рейс из Узбекистана в Саудовскую Аравию отправился с 245 паломниками на борту отправился в 01.10 по местному времени. Еще два рейса с таким же количеством человек вылетели следом в 02.50 и 04.10. На субботу также запланирован рейс с паломниками на 16.10 с аналогичной загруженностью.Известно, что с 18 по 30 июня в Медину вылетят самолеты из семи городов Узбекистана. Самое большое количество паломников в этом году отправятся в хадж из Намангана - 16 авиарейсов с 3916 пассажирами на борту. Из столицы Узбекистана в хадж отправятся 3916 паломников на 15 самолетах.Из Карши вылетят пять самолетов с 1209 пассажирами на борту, из Самарканда – три рейса и 735 пассажиров, из Бухары также три рейса и 717 пассажиров. Из Ургенча два самолета перевезут 490 пассажиров, а из Нукуса в Медину вылетит один рейс с 246 паломниками.В пресс-службе сообщили, что узбекистанские паломники будут организованно приезжать в аэропорты на специальных автобусах, также проходить регистрацию следовать в зону ожидания. При этом во время отлеты паломнических рейсов из аэропорта Ташкента будет ограничено движение по эстакаде, а допускать в терминал будут лишь пассажиров.Управление мусульман Узбекистана также рекомендовало родственникам паломников не приезжать в аэропорт, а провожать родных в мечетях, чтобы избежать большого скопления людей в терминале и на привокзальной площади.В аэропортах Узбекистана для отправляющихся в хадж созданы дополнительные условия и удобства. Для обслуживания пассажиров данных рейсов в аэропорту Ташкента подготовлены и запущены после реконструкции два накопителя в зоне В, где установили достаточное количество кресел. Также во время ожидания посадки паломникам будут предложены напитки и снеки.Читайте также:

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ташкент, саудовская аравия, медина, рейс