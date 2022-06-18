https://uz.sputniknews.ru/20220618/na-telekanale-rossiya-kultura-pokajut-filmy-ob-uzbekistane-25429407.html

На телеканале "Россия-Культура" покажут фильмы об Узбекистане

На телеканале "Россия-Культура" покажут фильмы об Узбекистане

Вся серия фильмов снята Агентством кинематографии Узбекистана и телеканалом "Россия-Культура".

2022-06-18T16:03+0500

2022-06-18T16:03+0500

2022-06-18T16:03+0500

культура

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ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. На телеканале "Россия-Культура" проходит показ серии фильмов, посвященных Узбекистану и его истории, а также масштабным культурным текущим проектам, посвященных преемственности традиций и поколений. Об этом корреспонденту Sputnik сообщили в Агентстве кинематографии Узбекистана.Известно, что все фильмы серии сняты Агентством кинематографии Узбекистана и телеканалом "Россия-Культура".Так, в субботу в 14:30 (МСК) на телеканале "Россия-Культура" состоится премьера документального фильма "Узбекистан. Тепло и щедрость дастархана".Он рассказывает о многообразной, удивительной и аутентичной узбекской кухне. Авторы фильма поясняют, что ароматный плов, домашняя халиса, священный хлеб и ханский тухум-барак, сказочная халва и праздничный сумаляк – всё это не просто еда, а образ жизни, и с каждым блюдом у народа Узбекистана связана своя интересная история. Эти истории и легли в основу фильма.В фильме известные кулинары, кондитеры, историки и искусствоведы расскажут о рецептах и малоизвестных фактах узбекской кухни, одной из самых популярных в Евразии.Также по "Россия-Культура" покажут еще три киноленты об Узбекистане.Первый из них, "Место под солнцем", исследует феномен узбекского гостеприимства и веротерпимости. Фильм "Сплетенье солнечных культур" посвящен грандиозной работе по созданию единого собрания сведений о сокровищах узбекской культуры, которые хранятся в различных музеях мира. Третья работа из показа носит название "Ремесло, ставшее искусством". Кинолента повествует об удивительной судьбе первого узбекского кинооператора – Худойбергена Деванова и рассказывает зрителям о том, что же именно объединяет традиционные виды декоративно-прикладного искусства Узбекистана с новыми видами, возникшими в начале ХХ века – фотографией и кинематографом.Как отметил Генеральный директор Агентства кинематографии Узбекистана, на телеканале "Россия-Культура" уже вышла целая серия фильмов об Узбекистане, и запланировано создание еще ряда кинолент.Читайте также:

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