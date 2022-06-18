https://uz.sputniknews.ru/20220618/pereizbytok-kakix-vitaminov-opasen-dlya-zdorovya--vrach-25421228.html
Переизбыток каких витаминов опасен для здоровья – врач
Переизбыток каких витаминов опасен для здоровья – врач
Увлечение витаминами опасно, рассказала эксперт.
2022-06-18T08:00+0500
2022-06-18T08:00+0500
2022-06-18T10:18+0500
это интересно
витамины
врач
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Передозировка некоторыми витаминами крайне опасна для человека, рассказала врач Светлана Бронникова в интервью агентству "Прайм". Об этом сообщает РИА Новости.Витаминные препараты часто производятся с очень высокими дозировками действующего вещества. Цель таких препаратов – быстро компенсировать недостаток витаминов в организме. Злоупотребление витаминами без наблюдения врача крайне опасно.Эксперт подчеркнула, что передозировки витаминами А и D самые неприятные. Из-за переизбытка витамина D может возникнуть избыток кальция. Кальций повышает вероятность заболевания рака легких. Передозировка витамином А негативно скажется на зрении, а также работе сердца и почек.Читайте также:Секреты хорошего снаАстрономы Китая сообщили о возможном обнаружении сигналов инопланетян
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витамины, врач
Переизбыток каких витаминов опасен для здоровья – врач
08:00 18.06.2022 (обновлено: 10:18 18.06.2022)
Модное увлечение витаминами может привести к негативным последствиям, рассказала эксперт.
Передозировка некоторыми витаминами крайне опасна для человека, рассказала врач Светлана Бронникова в интервью агентству "Прайм". Об этом сообщает РИА Новости
.
Витаминные препараты часто производятся с очень высокими дозировками действующего вещества. Цель таких препаратов – быстро компенсировать недостаток витаминов в организме. Злоупотребление витаминами без наблюдения врача крайне опасно.
Эксперт подчеркнула, что передозировки витаминами А и D самые неприятные. Из-за переизбытка витамина D может возникнуть избыток кальция. Кальций повышает вероятность заболевания рака легких. Передозировка витамином А негативно скажется на зрении, а также работе сердца и почек.