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Текстильщики из Узбекистана и Азербайджана договорились о сотрудничестве
Текстильщики из Узбекистана и Азербайджана договорились о сотрудничестве
Встреча состоялась в рамках визита делегации Узбекистана в Азербайджан.
2022-06-18T20:42+0500
2022-06-18T22:51+0500
экономика
узбекистан
азербайджан
сотрудничество
встреча
визит
делегация
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ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Представители текстильной промышленности Узбекистана и Азербайджана подписали меморандум о взаимопонимании. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба ассоциации "Узтекстильпром".Он предусматривает налаживание сотрудничества в области поставок текстильной продукции, создание клуба текстильщиков Узбекистана и Азербайджана, а также организацию совместных программ повышения квалификации специалистов.Помимо прочего, согласно меморандуму будет налажено совместное производство готовой продукции для брендов на основе кооперации, также на основе опыта двух стран будут внедряться цифровые технологии.Известно, что встреча между между ассоциацией "Узтекстильпром" и ассоциацией текстильщиков Азербайджана прошла в рамках визита делегации Узбекистана в Азербайджан.Делегацию от Узбекистана возглавил первый заместитель министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Лазиз Кудратов. В ходе визита прошли встречи с вице-президентом ассоциации текстильщиков Азербайджана и руководителями предприятий ООО "Бакинская текстильная фабрика" и ООО Noor Group.Читайте также:В Намангане создадут институт текстильной промышленностиФерганский хоким посетил текстильные предприятия
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узбекистан, азербайджан, сотрудничество, встреча, визит, делегация

Текстильщики из Узбекистана и Азербайджана договорились о сотрудничестве

20:42 18.06.2022 (обновлено: 22:51 18.06.2022)
© Пресс-служба Ассоциации "Узтекстильпром"Встреча представителей текстильной промышленности Узбекистана и Азербайджана
Встреча представителей текстильной промышленности Узбекистана и Азербайджана - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.06.2022
© Пресс-служба Ассоциации "Узтекстильпром"
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Встреча состоялась в рамках визита делегации Узбекистана в Азербайджан.
ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Представители текстильной промышленности Узбекистана и Азербайджана подписали меморандум о взаимопонимании. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба ассоциации "Узтекстильпром".
Он предусматривает налаживание сотрудничества в области поставок текстильной продукции, создание клуба текстильщиков Узбекистана и Азербайджана, а также организацию совместных программ повышения квалификации специалистов.
Помимо прочего, согласно меморандуму будет налажено совместное производство готовой продукции для брендов на основе кооперации, также на основе опыта двух стран будут внедряться цифровые технологии.
Известно, что встреча между между ассоциацией "Узтекстильпром" и ассоциацией текстильщиков Азербайджана прошла в рамках визита делегации Узбекистана в Азербайджан.
Делегацию от Узбекистана возглавил первый заместитель министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Лазиз Кудратов. В ходе визита прошли встречи с вице-президентом ассоциации текстильщиков Азербайджана и руководителями предприятий ООО "Бакинская текстильная фабрика" и ООО Noor Group.
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