https://uz.sputniknews.ru/20220616/ferganskiy-xokim-znakomitsya-s-opytom-tashkenta-25385809.html

Ферганский хоким знакомится с опытом Ташкента

Ферганский хоким знакомится с опытом Ташкента

Хайрулло Бозоров побывал в махаллях и познакомился с работой по созданию новых рабочих мест.

2022-06-16T21:41+0500

2022-06-16T21:41+0500

2022-06-16T21:41+0500

общество

ферганская область

ташкент

визит

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ТАШКЕНТ, 16 июн – Sputnik. Хоким Ферганской области Харулло Бозоров приехал с рабочим визитом в Ташкент. В столице он знакомится с работой по улучшению жилищных условий и созданию новых рабочих мест, сообщает пресс-служба областного хокимията.В четверг хоким побывал в махаллях Сулаймон и Орта, ознакомился с работой медицинских и бытовых служб, торговых точек, встретился с помощником председателя махалли Сулаймон Исакжоном Эргашевым. В этой махалле приживает более 700 семей, и в ней действует более 40 производственных и семейных предприятий.В частности, Бозоров ознакомился с работой частных предприятий "Бекзод текстиль", "Аной Пайпоклари", а также нового цеха швейного предприятия "Юлбарс Текс". Последнее текстильное предприятие действует при Центре ремесел. Благодаря ему, в махалле появилось 60 дополнительных рабочих мест, а к концу этого года число сотрудников планируют увеличить до 200.Как отметили представители предприятия, продукция предприятия в основном экспортируется в Россию.Кроме того, во время поездки в Ташкент Хайрулло Бозоров побывал в медресе Муйи Муборак и ознакомился с ходом реконструкции и благоустройства древнего строения.Читайте также:Узбекистан построит "зеленые" электростанции на 8 ГВт – АриповРусский дом в Ташкенте проведет акцию "Свеча памяти"

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ферганская область, ташкент, визит