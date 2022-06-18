https://uz.sputniknews.ru/20220618/uzbekistanskie-dalnoboyschiki-dostavili-zamorojennoe-myaso-iz-pakistana-v-tashkent-25411515.html

Узбекистанские дальнобойщики доставили замороженное мясо из Пакистана в Ташкент

Узбекистанские дальнобойщики доставили замороженное мясо из Пакистана в Ташкент

Дальнобойщики из Узбекистана впервые проехали по новому маршруту через Афганистан.

2022-06-18T10:42+0500

2022-06-18T10:42+0500

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общество

узбекистан

пакистан

ташкент

мясо

афганистан

маршрут

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ТАШКЕНТ, 18 июн – Sputnik. Водители из Узбекистана впервые выполнили грузовые перевозки по маршруту "Узбекистан — Афганистан — Пакистан". Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Узбекистана.В ведомстве рассказали, что дальнобойщики за неделю преодолели 2 760 км по маршруту "Ташкент – Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар – Карачи" и доставили в Ташкент замороженное мясо из порта Карачи.Известно, что 26-27 марта текущего года в Термезе прошла трехсторонняя встреча по вопросам транспорта. На ней присутствовали представители крупнейших транспортно-логистических компаний Узбекистана, Афганистана, Пакистана, международной ассоциации автомобильных перевозчиков, а также транспортных и таможенных органов.В ходе встречи стороны разработали план конкретных мер по проблемам, которые могут возникнуть в процессе грузоперевозок на территории трех стран. В результате совместных усилий государств сейчас обеспечены полноценное функционирование транспортного коридора, доставка грузов к кратчайшие сроки и безопасное прибытие в пункт назначения.Напомним: Узбекистан уже несколько лет стремится увеличить роль южных путей в поставках грузов во внешней торговле. Совместно с Пакистаном Узбекистан рассматривает заключение договора о свободной торговле, в том числе с участием Афганистана, также они несколько лет совместно работают над проектом Трансафганской железной дороги.С марта Пакистан запустил в Узбекистан первые поставки мяса. Одновременно пакистанская сторона упростила въезд для узбекистанских дальнобойщиков с целью расширить транзит через свои порты Гвадар, Карачи и Касим.Читайте также:Пакистанский порт Карачи принял первый груз Узбекистана в ИндиюЧто связывает Узбекистан с Пакистаном: три сферы

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узбекистан, пакистан, ташкент, мясо, афганистан, маршрут