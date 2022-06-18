https://uz.sputniknews.ru/20220618/vechnye-tsennosti-kak-proekty-v-sfere-kultury-ukreplyayut-ekonomiku-25430926.html

Вечные ценности: как проекты в сфере культуры укрепляют экономику

Вечные ценности: как проекты в сфере культуры укрепляют экономику

Состоявшиеся в России дни культуры Узбекистана оказались не только инструментом народной дипломатии, но и потенциальным драйвером сразу нескольких секторов экономики для обеих стран.

2022-06-18T19:25+0500

2022-06-18T19:25+0500

2022-06-18T19:25+0500

культура

проект

культура

экономика

россия

дни культуры узбекистана

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ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Сферу культуры привыкли связывать в основном с народной дипломатией, а на самом деле ее потенциал куда более широк. Именно об этом вспомнили участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на специальной сессии под названием "Новые национальные бренды на основе культурно-исторических традиций".Для Узбекистана коммерциализация культурного кода – весьма важная тема для обсуждений, учитывая стремление республики вывести на новый уровень туризм, ивент-индустрию и текстильную промышленность. Как культурно-историческое наследие может стимулировать экономический рост страны, разбирался Sputnik.Магнит для туристовВ текущем месяце в культурной жизни России то и дело фигурировали проекты с узбекским колоритом. Пока в Москве и Санкт-Петербурге проходили дни культуры Узбекистана, Общественная палата РФ презентовала новейший перевод произведения Гавриила Державина на узбекский язык и провела выставку восточной каллиграфии. А тем временем артисты узбекистанского балета выступали на Международном конкурсе в Большом театре.Россия, в свою очередь, тоже не остается в стороне. Так, в Ташкенте состоялся масштабный концерт в честь Дня России с участием артистов из РФ, в скором времени намечено празднование Сабантуя, которое посетят представители Татарстана.Все эти мероприятия на самом деле представляют собой нечто большее, чем просто культурный проект, считает доцент кафедры мировой экономики СПбГУ Вадим Капусткин. Ведь чем больше человек наслышан о культуре какой-либо страны, тем интереснее ему туда приехать.По данным комитета по туризму Санкт-Петербурга, в 2019 году город посетило почти 5 млн иностранных туристов. Федеральная служба государственной статистики же количество путешественников-иностранцев с начала этого года не предоставляет, однако делится цифрами по внутреннему туризму за прошлый год – Санкт-Петербург посетило 5,8 млн россиян. Из них 48,2% выбирает именно культурно-познавательный туризм.Будущее – за креативной экономикойК такому выводу в интервью Sputnik пришел российский участник ПМЭФ, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.Если страны продолжат обмен культурных идей, в данном аспекте сотрудничества наблюдаются "хорошие перспективы", отметил Карманов. К слову, с ним солидарны и другие участники сессии форума. По их мнению, культурный код также можно объединить с производством в области креативной индустрии – например, в моде, кинематографе, цифровых медиа, дизайне или искусстве.Бизнес также в какой-то степени зависим от культуры, считает Вадим Капусткин. По словам эксперта, понимание и позитивное восприятие культурных реалий другой страны часто становится важным моментом во время принятия решений о создании бизнеса.Читайте также:

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проект, культура, экономика, россия, дни культуры узбекистана