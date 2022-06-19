https://uz.sputniknews.ru/20220619/abdulaziz-kamilov-pribyl-v-kabul-25450220.html

Абдулазиз Камилов прибыл в Кабул

Абдулазиз Камилов прибыл в Кабул

На переговорах обсуждалось развитие двусторонних отношений в сфере торговли.

2022-06-19T16:10+0500

2022-06-19T16:10+0500

2022-06-19T16:10+0500

политика

афганистан

абдулазиз камилов

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ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. В Кабул прибыл спецпредставитель президента Узбекистана по внешней политике Абдулазиз Камилов. Его встретил исполняющий обязанности министра иностранных дел талибов* Амир-Хан Муттаки. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря талибов Хафиз Зийи Ахмад, передает Sputnik Афганистан. В состав узбекской делегации также входит специальный представитель по Афганистану Исматулла Иргашев.На переговорах были подняты вопросы укрепления и развития двусторонних отношений в сфере торговли и транзита, а также обсуждена ситуация с безопасностью. Муттаки пригласили принять участие в международной конференции по Афганистану, которая состоится в конце июля в Ташкенте. Талибы выразили желание направить в Узбекистан делегацию во главе с представителями Минторга.Недавно узбекские дальнобойщики впервые доставили в Ташкент груз замороженного мяса из пакистанского города Карачи, проехав через афганскую территорию.*организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельностьЧитайте также:Камилов назначен специальным представителем президента по внешней политике

афганистан

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афганистан, абдулазиз камилов