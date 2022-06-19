https://uz.sputniknews.ru/20220619/chem-opasny-shumnye-sosedi-obyasnil-psixolog-25457053.html
Чем опасны шумные соседи, объяснил психолог
Чем опасны шумные соседи, объяснил психолог
Постоянный стресс может привести к онкологии, предупредили эксперты.
2022-06-19T23:00+0500
2022-06-19T23:00+0500
2022-06-19T23:00+0500
это интересно
соседи
психолог
стресс
заболевания
болезнь
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Из-за слишком шумных соседей могут появится депрессии и панические атаки, заявили РИА Новости психологи."Чтобы сохранять адекватное состояние, человеку необходимо находиться в тишине хотя бы час в день, делать перерывы от воздействия шума, максимально заботиться о себе, своем сне", — рассказала специалист.Частые и слишком интенсивные шумовые нагрузки — более 70 децибел, как, например, звук пылесоса — могут в результате привести к психическим болезням и спровоцировать депрессии, невроз или панические атаки. Психологи подчеркивают, что постоянный стресс становится причиной проблем с иммунитетом, развития аутоиммунных и онкологических заболеваний.Читайте также:Ученые рассказали, почему чтение полезно для здоровья
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MIA „Rosiya Segodnya“
соседи, психолог, стресс, заболевания, болезнь
Чем опасны шумные соседи, объяснил психолог
Постоянный стресс может привести к онкологии, предупредили эксперты.
Из-за слишком шумных соседей могут появится депрессии и панические атаки, заявили РИА Новости
психологи.
"Чтобы сохранять адекватное состояние, человеку необходимо находиться в тишине хотя бы час в день, делать перерывы от воздействия шума, максимально заботиться о себе, своем сне", — рассказала специалист.
Частые и слишком интенсивные шумовые нагрузки — более 70 децибел, как, например, звук пылесоса — могут в результате привести к психическим болезням и спровоцировать депрессии, невроз или панические атаки.
Психологи подчеркивают, что постоянный стресс становится причиной проблем с иммунитетом, развития аутоиммунных и онкологических заболеваний.