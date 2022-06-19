https://uz.sputniknews.ru/20220619/danii-grozit-sereznyy-krizis-iz-za-pereboev-s-postavkami-gaza-25442926.html

Дании грозит серьезный кризис из-за перебоев с поставками газа

Дании грозит серьезный кризис из-за перебоев с поставками газа

Кризис газоснабжения в датском королевстве спровоцирует серьезный скачок цен.

2022-06-19T14:07+0500

2022-06-19T14:07+0500

2022-06-19T14:07+0500

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ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Дании грозит "настоящий кризис газоснабжения", пишет издание DR."Не заблуждайтесь, у нас очень серьезная ситуация, и мы (Дания – Прим. ред.) можем попасть в настоящий кризис газоснабжения. Цены на газ снова значительно растут, и это делает его производство намного дороже для датских компаний, а в итоге товары становятся дороже - в том числе и для датчан", — приводит издание слова отраслевого директора Конфедерации датской промышленности Троэльса Раниса."Незащищенные потребители", в перечень которых на 2022-2023 годы входят свыше 50 компаний, могут быть полностью или частично отключены от газоснабжения. Это, в свою очередь, вызовет закрытие предприятий, что негативным образом скажется, в частности, на уровне цен на продукты питания.В минувший вторник "Газпром" сообщил, что из-за ограничений на компрессорной станции "Портовая" он сможет поставлять газ в "Северный поток" в объеме до 100 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах, так как на ней сейчас могут быть использованы только три газоперекачивающих агрегата (ГПА), в частности, из-за задержек в работе немецкой Siemens.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно отмечал, что Москва никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.Читайте также:Франция больше не получает российский трубопроводный газ

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газ, кризис, дания