https://uz.sputniknews.ru/20220619/natsgvardiya-vystupila-s-obrascheniem-k-lyubitelyam-futbola-25448006.html

Нацгвардия выступила с обращением к любителям футбола

Нацгвардия выступила с обращением к любителям футбола

Накануне финала к болельщикам обратилась Национальная гвардия.

2022-06-19T16:51+0500

2022-06-19T16:51+0500

2022-06-19T16:51+0500

спорт

нацгвардия

футбол

болельщики

фанаты футбола

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ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Национальная гвардия обратилась к футбольным фанатам в связи с финальным матчем Кубка Азии-2022 среди юниоров до 23 лет, который состоится сегодня на стадионе "Бунёдкор".Силовики призвали болельщиков, приходящих на стадион, помнить о культуре поведения, необходимости уважать судей, игроков, в том числе команды соперника, технический персонал стадиона, соблюдать чистоту и общественный порядок."Запрещенные предметы на стадионе: оружие, огнеопасные вещества и предметы, наркотики, лекарства (за исключением лекарственных препаратов в объемах, предусмотренных рецептом врача, при предъявлении рецепта или его копии), еду и посуду, технические средства (за исключением мобильных телефонов), средства защиты и маскировки, рабочие инструменты и спортинвентарь", — говорится в сообщении.Болельщиков также просили сообщать о любых подозрительных предметах, а также о нарушениях общественного порядка сотрудникам правоохранительных органов или военнослужащим Национальной гвардии."Уважаемые болельщики! Призываем вас к культуре поведения: невзирая на ход игры, количество забитых голов или пропущенных мячей, не выкрикивать нецензурные слова и, тем более, призывы, влекущие массовые беспорядки, расправу над другими участниками матча.Помните, что нарушение общественного порядка, бросание камней и иных предметов, неумение сдерживать переполняющие эмоции и, тем более, провоцирование конфликтов с рукоприкладством – не лучшая поддержка спортсменов. Более того, поведение болельщиков напрямую влияет на отношение к нашим спортсменам и государству в целом.", — говорится в сообщении. В информационной службе Нацгвардии также отметили, что травля, нецензурная брань на публике и неповиновение сотрудникам правоохранительных органов будут преследоваться в судебном порядке.Читайте также:Открылась новая база футбольного клуба "Турон" — фото

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нацгвардия, футбол, болельщики, фанаты футбола