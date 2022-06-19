https://uz.sputniknews.ru/20220619/natsionalnaya-biblioteka-podpisala-soglashenie-s-luchshimi-bibliotekami-rossii-25449282.html

Национальная библиотека подписала соглашение с лучшими библиотеками России

Национальная библиотека подписала соглашение с лучшими библиотеками России

Подписанные меморандумы помогут обмениваться информацией, создавать электронные каталоги.

2022-06-19T18:54+0500

2022-06-19T18:54+0500

2022-06-19T18:54+0500

общество

библиотека

россия

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ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Подписаны меморандумы о сотрудничестве между Национальной библиотекой Узбекистана имени Алишера Навои, Российской национальной библиотекой имени М. Е. Салтыкова-Щедрина, Президентской библиотекой имени Б. Н. Ельцина и Центральной публичной библиотекой Санкт-Петербурга имени В. В. Маяковского.Эти соглашения дадут возможность обмениваться опытом и научными достижениями по следующим направлениям:С каждой библиотекой достигнута договоренность о разработке "Дорожной карты" по конкретным направлениям сотрудничества с уточнением целей, механизмов реализации и сроков выполнения обозначенных задач.Меморандум подписан в рамках XXV Петербургского международного экономического форума "Новый мир - новые возможности", который прошел в Санкт-Петербурге 15-18 июня.Читайте также:Сотрудники Агентства по внешней миграции встретились с компанией из Санкт-Петербурга

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библиотека, россия