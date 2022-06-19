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Национальная библиотека подписала соглашение с лучшими библиотеками России
Национальная библиотека подписала соглашение с лучшими библиотеками России
Подписанные меморандумы помогут обмениваться информацией, создавать электронные каталоги.
2022-06-19T18:54+0500
2022-06-19T18:54+0500
общество
библиотека
россия
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ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Подписаны меморандумы о сотрудничестве между Национальной библиотекой Узбекистана имени Алишера Навои, Российской национальной библиотекой имени М. Е. Салтыкова-Щедрина, Президентской библиотекой имени Б. Н. Ельцина и Центральной публичной библиотекой Санкт-Петербурга имени В. В. Маяковского.Эти соглашения дадут возможность обмениваться опытом и научными достижениями по следующим направлениям:С каждой библиотекой достигнута договоренность о разработке "Дорожной карты" по конкретным направлениям сотрудничества с уточнением целей, механизмов реализации и сроков выполнения обозначенных задач.Меморандум подписан в рамках XXV Петербургского международного экономического форума "Новый мир - новые возможности", который прошел в Санкт-Петербурге 15-18 июня.Читайте также:Сотрудники Агентства по внешней миграции встретились с компанией из Санкт-Петербурга
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библиотека, россия

Национальная библиотека подписала соглашение с лучшими библиотеками России

18:54 19.06.2022
© АОКАПодписан меморандум о сотрудничестве между библиотеками Узбекистана и России
Подписан меморандум о сотрудничестве между библиотеками Узбекистана и России - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.06.2022
© АОКА
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Подписанные меморандумы помогут обмениваться информацией, создавать электронные каталоги, оцифровывать электронные ресурсы и взаимодействовать в других направлениях.
ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Подписаны меморандумы о сотрудничестве между Национальной библиотекой Узбекистана имени Алишера Навои, Российской национальной библиотекой имени М. Е. Салтыкова-Щедрина, Президентской библиотекой имени Б. Н. Ельцина и Центральной публичной библиотекой Санкт-Петербурга имени В. В. Маяковского.
Эти соглашения дадут возможность обмениваться опытом и научными достижениями по следующим направлениям:
работы Центра чтения, осуществляющего исследовательскую, методическую, информационно-просветительскую деятельность в области книги и чтения;
успешной реализации информационно-методических и координирующих функций централизованной сети публичных библиотек и организации системы контроля за деятельностью публичных библиотек;
создание и ведение электронных каталогов, формирование методов оцифровки и хранения больших объемов электронных ресурсов, которые можно использовать в качестве модели для развития информационно-библиотечных сетей;
организация проекта "Единая карта петербуржца", обеспечивающего доступ к государственным, социальным и коммерческим цифровым сервисам города, в том числе публичным библиотекам города. Обмен практическим опытом в этой области позволит оптимизировать возможности создания единой (корпоративной) системы информационно-библиотечного обслуживания читателей республики;
проведение совместных исследований в области библиотечного дела, библиографии, реставрации и консервации библиотечных фондов.
С каждой библиотекой достигнута договоренность о разработке "Дорожной карты" по конкретным направлениям сотрудничества с уточнением целей, механизмов реализации и сроков выполнения обозначенных задач.
Меморандум подписан в рамках XXV Петербургского международного экономического форума "Новый мир - новые возможности", который прошел в Санкт-Петербурге 15-18 июня.
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