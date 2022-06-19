https://uz.sputniknews.ru/20220619/sotrudniki-agentstva-po-vneshney-migratsii-vstretilis-s-kompaniey-iz-sankt-peterburga-25438345.html
Сотрудники Агентства по внешней миграции встретились с компанией из Санкт-Петербурга
Сотрудники Агентства по внешней миграции встретились с компанией из Санкт-Петербурга
Представители Агентства посетили ООО "СтройКрафт".
2022-06-19T10:42+0500
2022-06-19T10:42+0500
2022-06-19T10:42+0500
общество
агентство по вопросам внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений узбекистана
санкт-петербург
компания
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ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Сотрудники петербургского представительства Агентства по внешней миграции Узбекистана посетили российскую строительную компанию ООО "СтройКрафт". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.В ходе беседы сотрудники обсудили с представителями компании спрос на рабочую силу и подробно ознакомились с условиями, созданными для рабочих.Также с руководством строительной компании представители Агентства обсудили условия контрактов, которые заключает компания с трудовыми мигрантами.Ранее сообщалось, что в нескольких регионах России открылись дополнительные офисы Агентства по внешней миграции Узбекистана.Читайте также:В каких регионах России открылись офисы Агентства по внешней миграции УзбекистанаУзбекистан и Россия развивают сотрудничество в сфере трудовой миграции
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агентство по вопросам внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений узбекистана, санкт-петербург, компания
Сотрудники Агентства по внешней миграции встретились с компанией из Санкт-Петербурга
Представители Агентства посетили ООО "СтройКрафт".
ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik.
Сотрудники петербургского представительства Агентства по внешней миграции Узбекистана посетили российскую строительную компанию ООО "СтройКрафт". Об этом сообщает
пресс-служба ведомства.
В ходе беседы сотрудники обсудили с представителями компании спрос на рабочую силу и подробно ознакомились с условиями, созданными для рабочих.
Также с руководством строительной компании представители Агентства обсудили условия контрактов, которые заключает компания с трудовыми мигрантами.
Ранее сообщалось, что в нескольких регионах России открылись
дополнительные офисы Агентства по внешней миграции Узбекистана.