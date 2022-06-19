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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20220619/poslednie-novosti-o-spetsoperatsii-na-ukraine--glavnoe-na-19-iyunya-25448607.html
Последние новости о спецоперации на Украине — главное на 19 июня
Последние новости о спецоперации на Украине — главное на 19 июня
Иностранные наемники на Украине несут большие потери.
2022-06-19T17:32+0500
2022-06-19T17:32+0500
специальная военная операция россии в донбассе
украина
днр
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ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. О последних событиях, произошедших в ходе спецоперации России на Украине по состоянию на 19 июня, а также о заявлениях, сделанных в это время, сообщает Минобороны РФ.Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что иностранные наемники на Украине несут большие потери."Наемники редко выкладывают видео своих неудач. На самом же деле потери иностранцев большие, а оставшиеся в живых все чаще подумывают бросить это бессмысленное дело и убраться подальше от Украины", — написал он в Telegram-канале.В пример он привел наемника из США Джеймса Васкеса, который в одном из постов в соцсетях написал о больших потерях. В частности, американец признался, что на прошлой неделе потерял много людей и хочет как можно скорее вернуться домой.Как сообщало Минобороны, в начале российской военной спецоперации на Украину приехали около 7 тысяч иностранных наемников, в основном из Польши, Канады и США. Сейчас их немногим более 3,2 тысячи.Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило о пяти погибших в результате субботних обстрелов Донецкой народной республики."Общее количество жертв от атак вооруженных формирований Украины составляет 20 человек: пять погибших и 15 раненых (двое детей 2007-го и 2015 годов рождения)", — говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Киев послал скрытое сообщение Украине по поводу ее вступления в Евросоюз. Он считает, что Украина должна измениться, чтобы ее приняли в ЕС: бороться с коррупцией, построить функционирующее правовое государство и либерализовать экономику. По его мнению, еще должен измениться сам Евросоюз, а именно: следует ввести принцип большинства для принятия важных решений вместо действующего сейчас единогласия.Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью таблоиду Bild am Sonntag заявил, что на предстоящем саммите организации Россию объявят угрозой миру и стабильности."Мы заявим, что Россия больше не партнер, а угроза нашей безопасности, а также миру и стабильности", — сказал он.Кроме того, добавил генсек, в новой стратегической концепции упомянут и Китай, усиление которого представляет вызов интересам, ценностям и безопасности альянса.В стратегии НАТО, принятой в 2010 году, Россия обозначена как стратегический партнер. Ранее Столтенберг заявлял, что члены блока больше не будут рассматривать ее в таком статусе. Саммит НАТО пройдет в Мадриде в конце июня.На этом же саммите президент Турции Тайип Эрдоган представит специальные документы по поддержке Швецией и Финляндией боевиков запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). Сообщается, что в этом документе будут продемонстрированы доказательства финансовой и политической поддержки РПК Швецией и Финляндией и заявлено, что "союзные" отношения не могут быть установлены, пока продолжается эта враждебная позиция.Читайте также:СМИ: командир батальона "Айдар" и несколько украинских боевиков сдались в плен
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украина, днр

Последние новости о спецоперации на Украине — главное на 19 июня

17:32 19.06.2022
© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy / Перейти в фотобанкРазминирование территории комбината "Азовсталь" и бывших позиций ВСУ в Мариуполе
Разминирование территории комбината Азовсталь и бывших позиций ВСУ в Мариуполе - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.06.2022
© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy
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Иностранные наемники на Украине несут большие потери, а от атак ВСУ по ДНР продолжают гибнуть мирные жители.
ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. О последних событиях, произошедших в ходе спецоперации России на Украине по состоянию на 19 июня, а также о заявлениях, сделанных в это время, сообщает Минобороны РФ.
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что иностранные наемники на Украине несут большие потери.
"Наемники редко выкладывают видео своих неудач. На самом же деле потери иностранцев большие, а оставшиеся в живых все чаще подумывают бросить это бессмысленное дело и убраться подальше от Украины", — написал он в Telegram-канале.
В пример он привел наемника из США Джеймса Васкеса, который в одном из постов в соцсетях написал о больших потерях. В частности, американец признался, что на прошлой неделе потерял много людей и хочет как можно скорее вернуться домой.
Как сообщало Минобороны, в начале российской военной спецоперации на Украину приехали около 7 тысяч иностранных наемников, в основном из Польши, Канады и США. Сейчас их немногим более 3,2 тысячи.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило о пяти погибших в результате субботних обстрелов Донецкой народной республики.
"Общее количество жертв от атак вооруженных формирований Украины составляет 20 человек: пять погибших и 15 раненых (двое детей 2007-го и 2015 годов рождения)", — говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Киев послал скрытое сообщение Украине по поводу ее вступления в Евросоюз. Он считает, что Украина должна измениться, чтобы ее приняли в ЕС: бороться с коррупцией, построить функционирующее правовое государство и либерализовать экономику. По его мнению, еще должен измениться сам Евросоюз, а именно: следует ввести принцип большинства для принятия важных решений вместо действующего сейчас единогласия.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью таблоиду Bild am Sonntag заявил, что на предстоящем саммите организации Россию объявят угрозой миру и стабильности.
"Мы заявим, что Россия больше не партнер, а угроза нашей безопасности, а также миру и стабильности", — сказал он.
Кроме того, добавил генсек, в новой стратегической концепции упомянут и Китай, усиление которого представляет вызов интересам, ценностям и безопасности альянса.
В стратегии НАТО, принятой в 2010 году, Россия обозначена как стратегический партнер. Ранее Столтенберг заявлял, что члены блока больше не будут рассматривать ее в таком статусе. Саммит НАТО пройдет в Мадриде в конце июня.
На этом же саммите президент Турции Тайип Эрдоган представит специальные документы по поддержке Швецией и Финляндией боевиков запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). Сообщается, что в этом документе будут продемонстрированы доказательства финансовой и политической поддержки РПК Швецией и Финляндией и заявлено, что "союзные" отношения не могут быть установлены, пока продолжается эта враждебная позиция.
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