https://uz.sputniknews.ru/20220619/poslednie-novosti-o-spetsoperatsii-na-ukraine--glavnoe-na-19-iyunya-25448607.html

Последние новости о спецоперации на Украине — главное на 19 июня

Последние новости о спецоперации на Украине — главное на 19 июня

Иностранные наемники на Украине несут большие потери.

2022-06-19T17:32+0500

2022-06-19T17:32+0500

2022-06-19T17:32+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

днр

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ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. О последних событиях, произошедших в ходе спецоперации России на Украине по состоянию на 19 июня, а также о заявлениях, сделанных в это время, сообщает Минобороны РФ.Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что иностранные наемники на Украине несут большие потери."Наемники редко выкладывают видео своих неудач. На самом же деле потери иностранцев большие, а оставшиеся в живых все чаще подумывают бросить это бессмысленное дело и убраться подальше от Украины", — написал он в Telegram-канале.В пример он привел наемника из США Джеймса Васкеса, который в одном из постов в соцсетях написал о больших потерях. В частности, американец признался, что на прошлой неделе потерял много людей и хочет как можно скорее вернуться домой.Как сообщало Минобороны, в начале российской военной спецоперации на Украину приехали около 7 тысяч иностранных наемников, в основном из Польши, Канады и США. Сейчас их немногим более 3,2 тысячи.Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило о пяти погибших в результате субботних обстрелов Донецкой народной республики."Общее количество жертв от атак вооруженных формирований Украины составляет 20 человек: пять погибших и 15 раненых (двое детей 2007-го и 2015 годов рождения)", — говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Киев послал скрытое сообщение Украине по поводу ее вступления в Евросоюз. Он считает, что Украина должна измениться, чтобы ее приняли в ЕС: бороться с коррупцией, построить функционирующее правовое государство и либерализовать экономику. По его мнению, еще должен измениться сам Евросоюз, а именно: следует ввести принцип большинства для принятия важных решений вместо действующего сейчас единогласия.Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью таблоиду Bild am Sonntag заявил, что на предстоящем саммите организации Россию объявят угрозой миру и стабильности."Мы заявим, что Россия больше не партнер, а угроза нашей безопасности, а также миру и стабильности", — сказал он.Кроме того, добавил генсек, в новой стратегической концепции упомянут и Китай, усиление которого представляет вызов интересам, ценностям и безопасности альянса.В стратегии НАТО, принятой в 2010 году, Россия обозначена как стратегический партнер. Ранее Столтенберг заявлял, что члены блока больше не будут рассматривать ее в таком статусе. Саммит НАТО пройдет в Мадриде в конце июня.На этом же саммите президент Турции Тайип Эрдоган представит специальные документы по поддержке Швецией и Финляндией боевиков запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). Сообщается, что в этом документе будут продемонстрированы доказательства финансовой и политической поддержки РПК Швецией и Финляндией и заявлено, что "союзные" отношения не могут быть установлены, пока продолжается эта враждебная позиция.Читайте также:СМИ: командир батальона "Айдар" и несколько украинских боевиков сдались в плен

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