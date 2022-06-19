https://uz.sputniknews.ru/20220619/smi-komandir-batalona-aydar-i-neskolko-ukrainskix-boevikov-sdalis-v-plen-25442309.html

СМИ: командир батальона "Айдар" и несколько украинских боевиков сдались в плен

СМИ: командир батальона "Айдар" и несколько украинских боевиков сдались в плен

Боевики нацбатальона "Айдар" сдались в плен военным ЛНР под Северодонецком.

2022-06-19T12:45+0500

2022-06-19T12:45+0500

2022-06-19T12:45+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

лнр

боевики

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ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Один из командиров украинского националистического батальона "Айдар" попал в плен при взятии села Метелкино в пригороде Северодонецка, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.Кроме того, двое украинских военнопленных отправили в Луганск из соседнего с Северодонецком города Рубежное.Что касается ситуации вокруг Северодонецка, то сейчас "идут бои за соседнее с Метелкино село Сиротино", сообщил источник. По его информации, в субботу были "прилеты" российских ракет по позициям боевиков в этом селе, что позволило силам ЛНР развить наступление.Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что подразделения спецназа "АХМАТ" совместно со вторым корпусом народной милиции ЛНР освободили населенный пункт Метелкино. Он уточнил, что в боях за село украинская сторона за последнюю неделю потеряла убитыми и ранеными от 600 до 700 своих бойцов.При освобождении Северодонецка российская армия и союзные войска ЛНР блокировали боевиков украинских националистических батальонов на территории завода "Азот". Бои за город идут с начала мая.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Читайте также:Джонсон: в мире появляется усталость от темы Украины

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