https://uz.sputniknews.ru/20220618/djonson-v-mire-poyavlyaetsya-ustalost-ot-temy-ukrainy-25430059.html

Джонсон: в мире появляется усталость от темы Украины

Джонсон: в мире появляется усталость от темы Украины

Премьер-министр Великобритании Джонсон в пятницу посетил Киев для встречи с Зеленским.

2022-06-18T18:44+0500

2022-06-18T18:44+0500

2022-06-18T18:44+0500

в мире

борис джонсон

мир

украина

премьер-министр

великобритания

киев

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ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в мире появляется определенная усталость от украинской темы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky News.Известно, что премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон посетил Киев для встречи с Владимиром Зеленским. Также столицу Украины с визитом посетили лидеры Германии, Франции и Италии.По сообщению немецкого издания Die Welt, Олаф Шольц, Эммануэль Макрон и Марио Драги ""за закрытыми дверями", скорее всего, убеждали Зеленского сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным".Читайте также:

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борис джонсон, мир, украина, премьер-министр, великобритания, киев