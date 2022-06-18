https://uz.sputniknews.ru/20220618/djonson-v-mire-poyavlyaetsya-ustalost-ot-temy-ukrainy-25430059.html
Джонсон: в мире появляется усталость от темы Украины
Джонсон: в мире появляется усталость от темы Украины
Премьер-министр Великобритании Джонсон в пятницу посетил Киев для встречи с Зеленским.
2022-06-18T18:44+0500
2022-06-18T18:44+0500
2022-06-18T18:44+0500
в мире
борис джонсон
мир
украина
премьер-министр
великобритания
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/12/25429869_0:133:2838:1729_1920x0_80_0_0_62d5ea22a17c74daa6244648e1ef414b.jpg
ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в мире появляется определенная усталость от украинской темы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky News.Известно, что премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон посетил Киев для встречи с Владимиром Зеленским. Также столицу Украины с визитом посетили лидеры Германии, Франции и Италии.По сообщению немецкого издания Die Welt, Олаф Шольц, Эммануэль Макрон и Марио Драги ""за закрытыми дверями", скорее всего, убеждали Зеленского сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным".Читайте также:
киев
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/12/25429869_179:0:2659:1860_1920x0_80_0_0_3ae29372b99a35450955e00bf4d545eb.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
борис джонсон, мир, украина, премьер-министр, великобритания, киев
Джонсон: в мире появляется усталость от темы Украины
Премьер-министр Великобритании Джонсон в пятницу посетил Киев для встречи с Зеленским.
ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в мире появляется определенная усталость от украинской темы. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на телеканал Sky News.
"Очень важно совершать поездки на Украину, особенно в это сложное время. Мы обеспокоены тем, что по всему миру начинает появляться небольшая усталость от (темы – Sputnik) Украины", - отметил премьер в эфире телеканала Sky News.
Известно, что премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон посетил Киев для встречи с Владимиром Зеленским. Также столицу Украины с визитом посетили лидеры Германии, Франции и Италии.
По сообщению немецкого издания Die Welt, Олаф Шольц, Эммануэль Макрон и Марио Драги ""за закрытыми дверями", скорее всего, убеждали Зеленского сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным".