https://uz.sputniknews.ru/20220619/tovarooborot-mejdu-uzbekistanom-i-tadjikistanom-mojet-prevysit-1-mlrd-25451209.html

Товарооборот между Узбекистаном и Таджикистаном может превысить $1 млрд

Товарооборот между Узбекистаном и Таджикистаном может превысить $1 млрд

Сумма согласованных инвестиционных проектов составляет $1 млрд.

2022-06-19T19:35+0500

2022-06-19T19:35+0500

2022-06-19T19:35+0500

экономика

узбекистан

таджикистан

товарооборот

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ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Научный сотрудник Института изучения вопросов стран Азии и Европы Национальной Академии наук Камолидин Камолов заявил, что товарооборот между двумя соседними странами – Узбекистаном и Таджикистаном – суммарно уже перешел рубеж в $500 млн и после официального визита главы Таджикистана в Узбекистан он должен превысить $1 млрд, что является лучшим примером двустороннего сотрудничества на постсоветском пространстве, сообщает ИА "Дунё".По словам эксперта, на сегодняшнее состояние взаимовыгодных взаимоотношений между Таджикистаном и Узбекистаном влияют такие основополагающие документы: в начале 2000 года между странами был подписан Договор о вечной дружбе, а в августе 2019 года был подписан документ о стратегическом партнёрстве. Фактор "стратегического партнёрства" на сегодня предопределят характер межгосударственных отношений.Напоминая о плодотворных итогах состоявшегося 2-3 июня визита президента Эмомали Рахмона в Узбекистан, эксперт отмечает, в его рамках было подписано 15 новых документов и в ходе форума предпринимателей двух стран подписано 75 соглашений. Сумма согласованных инвестиционных проектов составляет $1 млрд.Важным документом для народа двух стран является подписание Декларации об укреплении вечной дружбы и союзничестве между Узбекистаном и Таджикистаном, "которая воплощает в жизнь многовековые мечты таджикского и узбекского народов", подчеркивает Камолидин Камолов.Он добавил, что в продолжении взаимного сотрудничества в области воды и энергетики президентами двух стран были официально начаты проектно-разведочные работы в Айнинском районе Согдийской области по строительству двух гидроэлектростанций на реке Зерафшан мощностью 320 МВт."Для всех граждан республики Таджикистан и Узбекистана отрадно, что потенциал взаимовыгодного сотрудничества между двумя соседними странами, друзьями и братьями постепенно достигает уровня, благоприятного для интересов этих двух народов, и мы надеемся, что сотрудничество в интересах и благополучии двух стран будет ещё больше расширяться и развиваться", - добавил эксперт.Читайте также:Ферганская область увеличит объем экспорта в Россию

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узбекистан, таджикистан, товарооборот