https://uz.sputniknews.ru/20220619/ferganskaya-oblast-uvelichit-obem-eksporta-v-rossiyu-25444557.html

Ферганская область увеличит объем экспорта в Россию

Ферганская область увеличит объем экспорта в Россию

Состоялись три официальные встречи и В2В переговоры в Свердловской области.

2022-06-19T14:48+0500

2022-06-19T14:48+0500

2022-06-19T14:48+0500

экономика

россия

ферганская область

экспорт

свердловская область

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ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Делегация Ферганской области заключила ряд договоренностей с представителями Свердловской области в рамках официального визита в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе региона Узбекистана.Делегация во главе с помощником хокима Ферганской области по вопросам развития местной промышленности Акмалем Пулатовым встретилась с министром международной и внешней торговли Свердловской области Вячеславом Яриным.В ходе встречи обсуждались перспективы дальнейшего расширения взаимодействия между двумя регионами, в частности, реализация проектов сотрудничества в области металлообработки, машиностроения , химической промышленности и медицинского оборудования. Также рассматривались вопросы экспорта текстиля, кожи и обуви, строительных материалов и сельскохозяйственной продукции.Вячеслав Ярин отметил, что администрация Свердловской области примет все необходимые меры для обеспечения реализации достигнутых первоначальных договоренностей и перспективных проектов. В ходе рабочей поездки состоялись три официальные встречи и В2В переговоры в Свердловской области, а также знакомство с деятельностью 10 производственных объектов.Помимо этого, делегация Ферганской области изучила работу крупного логистического центра в Екатеринбурге, имеющего собственный таможенный терминал, оптовый комплекс, пункты карантинного и фитосанитарного досмотра. "Для дальнейшего увеличения объемов экспорта из Ферганской области в Свердловскую область достигнута договоренность об использовании услуг данного логистического центра, организации выставки продукции, производимой в нашей области", - говорится в сообщении. Читайте также:Россия готова увеличить экспорт продовольствия — Путин

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россия, ферганская область, экспорт, свердловская область