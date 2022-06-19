https://uz.sputniknews.ru/20220619/v-djizakskoy-oblasti-dlya-selskoxozproduktsii-vydelyat-bolee-60-tys-ga-zemli-25442073.html

В Джизакской области для сельскохозпродукции выделят более 60 тыс. га земли

В Джизакской области для сельскохозпродукции выделят более 60 тыс. га земли

Производителям будут поставлять саженцы, помогут с закупкой и экспортом продукции.

2022-06-19T12:04+0500

2022-06-19T12:04+0500

2022-06-19T12:04+0500

общество

джизакская область

сельхозпродукция

земля

экспорт

продукция

семена

сельское хозяйство

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ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. В Джизакской области в 2022-2026 годах освоят и введут в оборот более 60 тыс. га земли. На них будут выращивать овощи, бахчевые, масличные, бобовые, кормовые и лекарственные культуры. Также планируется закладка новых садов и виноградников.Постановлением президента предусмотрено увеличить объемы производства сельскохозпродукции в Джизакской области.На осваиваемых земельных участках продукцию собираются выращивать кооперационным методом. При этом производителям будут поставлять семена и саженцы, помогут с закупкой, хранением и экспортом готовой продукции.В соответствии с Налоговым кодексом вновь осваиваемые земли для сельскохозяйственных целей не облагаются земельным налогом на период освоения и еще в течение пяти лет. По истечении льготного периода, применяются налоговые ставки, установленные за 10 лет до ввода данного земельного участка в оборот.Безработное население области привлекут для создания интенсивных садов (они выращиваются по новым технологиям, быстрее плодоносят - ред.) и виноградников на больших земельных площадях (плантациях), находящихся в резерве хокимията Джизакской области. Эти территории предоставят на основе лизинга сроком на семь лет.Читайте также:Узбекская сельхозпродукция перейдет на международные стандарты качества

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джизакская область, сельхозпродукция, земля, экспорт, продукция, семена, сельское хозяйство