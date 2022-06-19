https://uz.sputniknews.ru/20220619/v-djizakskoy-oblasti-dlya-selskoxozproduktsii-vydelyat-bolee-60-tys-ga-zemli-25442073.html
В Джизакской области для сельскохозпродукции выделят более 60 тыс. га земли
В Джизакской области для сельскохозпродукции выделят более 60 тыс. га земли
Производителям будут поставлять саженцы, помогут с закупкой и экспортом продукции.
2022-06-19T12:04+0500
2022-06-19T12:04+0500
2022-06-19T12:04+0500
общество
джизакская область
сельхозпродукция
земля
экспорт
продукция
семена
сельское хозяйство
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ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. В Джизакской области в 2022-2026 годах освоят и введут в оборот более 60 тыс. га земли. На них будут выращивать овощи, бахчевые, масличные, бобовые, кормовые и лекарственные культуры. Также планируется закладка новых садов и виноградников.Постановлением президента предусмотрено увеличить объемы производства сельскохозпродукции в Джизакской области.На осваиваемых земельных участках продукцию собираются выращивать кооперационным методом. При этом производителям будут поставлять семена и саженцы, помогут с закупкой, хранением и экспортом готовой продукции.В соответствии с Налоговым кодексом вновь осваиваемые земли для сельскохозяйственных целей не облагаются земельным налогом на период освоения и еще в течение пяти лет. По истечении льготного периода, применяются налоговые ставки, установленные за 10 лет до ввода данного земельного участка в оборот.Безработное население области привлекут для создания интенсивных садов (они выращиваются по новым технологиям, быстрее плодоносят - ред.) и виноградников на больших земельных площадях (плантациях), находящихся в резерве хокимията Джизакской области. Эти территории предоставят на основе лизинга сроком на семь лет.Читайте также:Узбекская сельхозпродукция перейдет на международные стандарты качества
джизакская область
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джизакская область, сельхозпродукция, земля, экспорт, продукция, семена, сельское хозяйство
В Джизакской области для сельскохозпродукции выделят более 60 тыс. га земли
При этом производителям будут поставлять семена и саженцы, помогут с закупкой, хранением и экспортом готовой продукции.
ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. В Джизакской области в 2022-2026 годах освоят и введут в оборот более 60 тыс. га земли. На них будут выращивать овощи, бахчевые, масличные, бобовые, кормовые и лекарственные культуры. Также планируется закладка новых садов и виноградников.
Постановлением
президента предусмотрено увеличить объемы производства сельскохозпродукции в Джизакской области.
На осваиваемых земельных участках продукцию собираются выращивать кооперационным методом. При этом производителям будут поставлять семена и саженцы, помогут с закупкой, хранением и экспортом готовой продукции.
В соответствии с Налоговым кодексом вновь осваиваемые земли для сельскохозяйственных целей не облагаются земельным налогом на период освоения и еще в течение пяти лет. По истечении льготного периода, применяются налоговые ставки, установленные за 10 лет до ввода данного земельного участка в оборот.
Безработное население области привлекут для создания интенсивных садов (они выращиваются по новым технологиям, быстрее плодоносят - ред.) и виноградников на больших земельных площадях (плантациях), находящихся в резерве хокимията Джизакской области. Эти территории предоставят на основе лизинга сроком на семь лет.