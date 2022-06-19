https://uz.sputniknews.ru/20220619/v-stolitse-zakroyut-neskolko-ulits-iz-za-futbolnogo-matcha-25443235.html
В столице закроют несколько улиц из-за футбольного матча
В столице закроют несколько улиц из-за футбольного матча
Граждан попросили пользоваться объездными путями.
2022-06-19T13:26+0500
2022-06-19T13:26+0500
2022-06-19T13:26+0500
общество
матч
футбол
улица
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ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Сегодня, 19 июня, в Ташкенте перекроют некоторые улицы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУВД.По данным ведомства, в связи с проведением финального матча по футболу в рамках кубка Азии U-23 в Чиланзарском районе следующие участки улиц будут закрыты для движения транспорта с 12.00 до 24.00: Жителей и гостей Ташкента попросили пользоваться объездными путями.Читайте также:Сотрудники Агентства по внешней миграции встретились с компанией из Санкт-Петербурга
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матч, футбол, улица
В столице закроют несколько улиц из-за футбольного матча
Граждан попросили пользоваться объездными путями.
ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik.
Сегодня, 19 июня, в Ташкенте перекроют некоторые улицы. Об этом сообщили в пресс-службе
столичного ГУВД.
По данным ведомства, в связи с проведением финального матча по футболу в рамках кубка Азии U-23 в Чиланзарском районе следующие участки улиц будут закрыты для движения транспорта с 12.00 до 24.00:
с пересечения улиц Мукимий и Чиланзар до пересечения улиц Чилонзар и малой кольцевой автомобильной дороги;
с пересечения улиц Мукимий и Арнасой до пересечения улиц Чупонота и Арнасой;
с второстепенной улицы Бунёдкор до улицы Чупонота.
Жителей и гостей Ташкента попросили пользоваться объездными путями.