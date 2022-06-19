https://uz.sputniknews.ru/20220619/v-stolitse-zakroyut-neskolko-ulits-iz-za-futbolnogo-matcha-25443235.html

В столице закроют несколько улиц из-за футбольного матча

В столице закроют несколько улиц из-за футбольного матча

Граждан попросили пользоваться объездными путями.

2022-06-19T13:26+0500

2022-06-19T13:26+0500

2022-06-19T13:26+0500

общество

матч

футбол

улица

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ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Сегодня, 19 июня, в Ташкенте перекроют некоторые улицы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУВД.По данным ведомства, в связи с проведением финального матча по футболу в рамках кубка Азии U-23 в Чиланзарском районе следующие участки улиц будут закрыты для движения транспорта с 12.00 до 24.00: Жителей и гостей Ташкента попросили пользоваться объездными путями.Читайте также:Сотрудники Агентства по внешней миграции встретились с компанией из Санкт-Петербурга

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матч, футбол, улица