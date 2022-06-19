https://uz.sputniknews.ru/20220619/vremya-dlya-evropy-istekaet-25451485.html

Время для Европы истекает

Время для Европы истекает

Арахамия сообщил, что Киев может вернуться за стол переговоров.

2022-06-19T20:16+0500

2022-06-19T20:16+0500

2022-06-19T20:16+0500

колумнисты

европа

украина

владимир зеленский

эммануэль макрон

россия

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Вчера глава украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия в интервью "Голосу Америки"* сообщил, что Киев может вернуться за стол переговоров в конце августа. По его словам, к тому времени Киев рассчитывает провести контрнаступление, что должно усилить его "переговорную позицию". При этом политик подчеркнул, что Украина не примет "потерю территории, это юридически невозможно", пишет колумнист РИА Новости Ирина Алкснис.Нет сомнений — заявления Арахамии самым непосредственным образом связаны с событиями последних дней и заодно являются открытой насмешкой над континентальной Европой и ее лидерами.Стоит напомнить, что в пятницу, на следующий день после широко разрекламированного визита в Киев руководителей Германии, Франции и Италии (и присоединившегося к ним румынского президента), туда же внезапно примчался британский премьер.Разгадка неожиданной поездки видится простой.По сведениям западных СМИ, несмотря на публичное выражение европейцами поддержки Украине, за закрытыми дверями Макрон, Шольц и Драги "убеждали Зеленского сесть за стол переговоров" с Россией.В свою очередь, Лондон и конкретно Борис Джонсон занимают радикально "ястребиную" позицию. Поэтому вполне закономерно, что британский лидер, побросав все дела, рванул в Киев, чтобы лично убедиться, что представителям Евросоюза не удалось склонить украинские власти к миролюбию или хотя бы достучаться до проблесков у них здравого смысла.Свежие заявления Арахамии подтверждают, что опасения Джонсона были напрасными: Киев бескомпромиссно готов и дальше воевать до последнего украинца.При этом в сложившейся ситуации главной мишенью теперь является не столько Россия, сколько Европа, которая начала метаться, осознав предназначенную ей не слишком приятную роль жертвенного барашка.После начала специальной военной операции национально ориентированные и проатлантические части европейской элиты, до того довольно жестко боровшиеся друг с другом, слились в диком русофобском припадке. Похоже, все они дружно поверили, что "адские санкции" и впрямь за считанные недели — если не дни — сломают Россию, в результате чего Европа получит все, что ей надо, разом и даром.Только спустя три месяца до Европы стало доходить, что она в очередной раз в своей истории просчиталась. И вместо краха России на нее саму надвигается — и быстро — кризис таких масштабов, что для его описания все более уместно использовать определение "катастрофа".Кроме того, другие партнеры по западной коалиции — в первую очередь США и Великобритания — все меньше скрывают свои намерения "раскулачить" богатенькую Европу. А принятые той за последние месяцы решения чрезвычайно облегчают этот процесс.Так что ничего удивительного в том, что европейские лидеры, до которых дошли жутковатые перспективы своих стран на быстро приближающуюся зиму, пытаются на организованных ими же самими руинах сотрудничества с Россией нащупать способы если не провернуть фарш обратно, то хотя бы остановить процесс. И столь же закономерно они натыкаются на противодействие англосаксонских союзников, которым нужно обратное — чтобы разрыв европейцев с Москвой дошел до финальной точки. Свежая киевская интрига стала тому очередным примером.И тут самое интересное — позиция нашей страны.На протяжении десятилетий Россия была заинтересована в выстраивании стратегического партнерства с Европой — того самого, что от "Лиссабона до Владивостока". И в попытках помочь европейцам освободиться от вассальной зависимости от США Москва нередко "играла в поддавки" — в сложный момент протягивала руку помощи, всегда была готова к компромиссам и вообще всячески демонстрировала свою надежность как партнера.И вот эта модель действий оказалась сломана у нас на глазах.На прошедшей неделе "Газпром" радикально сократил поставки по "Северному потоку — 1", причем по чрезвычайно уважительной причине в виде антироссийских санкций. Более того, постпред России при ЕС Владимир Чижов допустил, что из-за проблем с "санкционными" турбинами трубопровод может оказаться и вовсе перекрыт. Европа уже оказалась вынуждена откачивать из хранилищ газ, предназначенный для зимы. А тут еще и "Турецкий поток" останавливается на плановое — и, разумеется, согласованное со всеми заинтересованными сторонами — техобслуживание.Плюс ЧП на американском заводе по производству СПГ Freeport LNG, из-за чего его экспортный терминал не будет работать минимум три месяца, а около 70 процентов продукции предприятия шло в Европу. И Испания разругалась с Алжиром и может остаться вообще без газа оттуда.В общем, без принятия экстренных мер картина будущей европейской зимы рисуется в прямо-таки апокалиптических тонах. А переговоры немцев с канадцами о судьбе задержанного оборудования Siemens грозят затянуться надолго — и вряд ли могут расцениваться как экстренные.Москва же, со своей стороны, не намерена помогать взбесившейся на почве русофобского расизма Европе. Правда, дверь, в которую можно постучать, все-таки указала: глава "Газпрома" Алексей Миллер, выступая на ПМЭФ, сообщил, что "Северный поток — 2" с технической точки зрения полностью готов для транспортировки газа в Европу.Однако если Европа пойдет по этому пути, ей придется вдребезги разругаться с "передовым человечеством" и предстать в его глазах шавкой Путина.Россия же больше ни предлагать, ни уговаривать, ни создавать комфортных условий с максимальным сохранением лица Европе больше не будет. Той пора самой нести всю полноту ответственности за свою жизнь.А времени для принятия решения осталось совсем немного. Украинцы неспроста заявляют о намерении тянуть волынку с переговорами до конца августа. Ведь там уже осень и холодный сезон.Зима близко.* СМИ, выполняющее функции иноагента.Читайте также:Запад стоит на пути колеса истории

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Ирина Алкснис https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/758/81/7588160_0:0:448:448_100x100_80_0_0_a141ed2ada36acd64d4e57387d493e8d.png

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европа, украина, владимир зеленский, эммануэль макрон, россия