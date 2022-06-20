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Foreign Policy: Германия тайно обратилась к России по вопросу Украины
Foreign Policy: Германия тайно обратилась к России по вопросу Украины
Эксперт Института Хадсона Питер Раф рассказывает о "тайных переговорах" Берлина с Москвой.
2022-06-20T13:44+0500
2022-06-20T13:44+0500
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ТАШКЕНТ, 20 июн – Sputnik. ФРГ выступает против "унижения" России и готова пренебречь помощью Украине. Об этом в статье для журнала Foreign Policy рассказывает эксперт Института Хадсона в Вашингтоне Питер Раф.По мнению аналитика, об этом свидетельствуют "тайные переговоры", которые, предположительно, проводит немецкая сторона с Москвой.Эксперт утверждает, что немецкий канцлер Олаф Шольц скорее всего солидарен с позицией французского президента Эммануэля Макрона по дипломатическому урегулированию конфликта.Аналитик также подчеркивает незначительность военной помощи, которую Германия оказывает Украине.Напомним: Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Читайте также:
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германия, украина, россия, берлин, москва

Foreign Policy: Германия тайно обратилась к России по вопросу Украины

13:44 20.06.2022
© AFP 2022 / BARBARA SAXФлаги Германии, России и ЕС
Флаги Германии, России и ЕС - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.06.2022
© AFP 2022 / BARBARA SAX
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Эксперт Института Хадсона Питер Раф рассказывает о "тайных переговорах" Берлина с Москвой.
ТАШКЕНТ, 20 июн – Sputnik. ФРГ выступает против "унижения" России и готова пренебречь помощью Украине. Об этом в статье для журнала Foreign Policy рассказывает эксперт Института Хадсона в Вашингтоне Питер Раф.
По мнению аналитика, об этом свидетельствуют "тайные переговоры", которые, предположительно, проводит немецкая сторона с Москвой.
"Тот факт, что Берлин наводнен слухами о тайных переговорах с Россией, говорит о том, что Германия предпочла бы разочаровать Украину, нежели унизить Россию — что бы это ни значило", — цитирует Рафа РИА Новости.
Эксперт утверждает, что немецкий канцлер Олаф Шольц скорее всего солидарен с позицией французского президента Эммануэля Макрона по дипломатическому урегулированию конфликта.

"Конечно, Шольц не пошел так далеко, как Макрон, который предложил Украине отказаться от части территории и предостерег Запад от "унижения" России. Однако немецкая реакция на эскалацию в виде строительства дипломатических развязок говорит сама за себя", — уточняет он.

Аналитик также подчеркивает незначительность военной помощи, которую Германия оказывает Украине.
"Как сообщается, Шольц также отказывается от своего обещания разместить дополнительные войска в Литве в рамках стратегии НАТО по сдерживанию России в Прибалтике", — подчеркивает автор статьи.
Напомним: Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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