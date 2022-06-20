https://uz.sputniknews.ru/20220620/foreign-policy-germaniya-tayno-obratilas-k-rossii-po-voprosu-ukrainy-25469099.html

Foreign Policy: Германия тайно обратилась к России по вопросу Украины

Foreign Policy: Германия тайно обратилась к России по вопросу Украины

Эксперт Института Хадсона Питер Раф рассказывает о "тайных переговорах" Берлина с Москвой.

2022-06-20T13:44+0500

2022-06-20T13:44+0500

2022-06-20T13:44+0500

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ТАШКЕНТ, 20 июн – Sputnik. ФРГ выступает против "унижения" России и готова пренебречь помощью Украине. Об этом в статье для журнала Foreign Policy рассказывает эксперт Института Хадсона в Вашингтоне Питер Раф.По мнению аналитика, об этом свидетельствуют "тайные переговоры", которые, предположительно, проводит немецкая сторона с Москвой.Эксперт утверждает, что немецкий канцлер Олаф Шольц скорее всего солидарен с позицией французского президента Эммануэля Макрона по дипломатическому урегулированию конфликта.Аналитик также подчеркивает незначительность военной помощи, которую Германия оказывает Украине.Напомним: Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Читайте также:

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