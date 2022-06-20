https://uz.sputniknews.ru/20220620/foreign-policy-germaniya-tayno-obratilas-k-rossii-po-voprosu-ukrainy-25469099.html
Foreign Policy: Германия тайно обратилась к России по вопросу Украины
Foreign Policy: Германия тайно обратилась к России по вопросу Украины
Эксперт Института Хадсона Питер Раф рассказывает о "тайных переговорах" Берлина с Москвой.
2022-06-20T13:44+0500
2022-06-20T13:44+0500
2022-06-20T13:44+0500
в мире
германия
украина
россия
берлин
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/182/47/1824720_259:0:4120:2172_1920x0_80_0_0_74fdc493073b3a0571c593a8d4618412.jpg
ТАШКЕНТ, 20 июн – Sputnik. ФРГ выступает против "унижения" России и готова пренебречь помощью Украине. Об этом в статье для журнала Foreign Policy рассказывает эксперт Института Хадсона в Вашингтоне Питер Раф.По мнению аналитика, об этом свидетельствуют "тайные переговоры", которые, предположительно, проводит немецкая сторона с Москвой.Эксперт утверждает, что немецкий канцлер Олаф Шольц скорее всего солидарен с позицией французского президента Эммануэля Макрона по дипломатическому урегулированию конфликта.Аналитик также подчеркивает незначительность военной помощи, которую Германия оказывает Украине.Напомним: Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Читайте также:
россия
берлин
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/182/47/1824720_1224:0:4120:2172_1920x0_80_0_0_96f5439ba99b522a5b9fede7091db97e.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
германия, украина, россия, берлин, москва
Foreign Policy: Германия тайно обратилась к России по вопросу Украины
Эксперт Института Хадсона Питер Раф рассказывает о "тайных переговорах" Берлина с Москвой.
ТАШКЕНТ, 20 июн – Sputnik. ФРГ выступает против "унижения" России и готова пренебречь помощью Украине. Об этом в статье для журнала Foreign Policy рассказывает эксперт Института Хадсона в Вашингтоне Питер Раф.
По мнению аналитика, об этом свидетельствуют "тайные переговоры", которые, предположительно, проводит немецкая сторона с Москвой.
"Тот факт, что Берлин наводнен слухами о тайных переговорах с Россией, говорит о том, что Германия предпочла бы разочаровать Украину, нежели унизить Россию — что бы это ни значило", — цитирует Рафа РИА Новости
.
Эксперт утверждает, что немецкий канцлер Олаф Шольц скорее всего солидарен с позицией французского президента Эммануэля Макрона по дипломатическому урегулированию конфликта.
"Конечно, Шольц не пошел так далеко, как Макрон, который предложил Украине отказаться от части территории и предостерег Запад от "унижения" России. Однако немецкая реакция на эскалацию в виде строительства дипломатических развязок говорит сама за себя", — уточняет он.
Аналитик также подчеркивает незначительность военной помощи, которую Германия оказывает Украине.
"Как сообщается, Шольц также отказывается от своего обещания разместить дополнительные войска в Литве в рамках стратегии НАТО по сдерживанию России в Прибалтике", — подчеркивает автор статьи.
Напомним: Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.