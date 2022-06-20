https://uz.sputniknews.ru/20220620/ilxam-aliev-posetit-uzbekistan-po-priglasheniyu-mirziyoeva-25482334.html

Ильхам Алиев посетит Узбекистан по приглашению Мирзиёева

Ильхам Алиев посетит Узбекистан по приглашению Мирзиёева

Что планируют обсудить лидеры двух стран - читайте в нашем материале.

2022-06-20T18:49+0500

2022-06-20T18:49+0500

2022-06-20T18:49+0500

политика

шавкат мирзиёев

узбекистан

ильхам алиев

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ТАШКЕНТ, 20 июн – Sputnik. Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетит Узбекистан с официальным визитом по приглашению президента республики Шавката Мирзиёева. Об этом сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.Известно, что визит Алиева состоится 21-22 июня. Главы двух стран обсудят вопросы укрепления отношений стратегического партнерства и расширения многопланового сотрудничества между Узбекистаном и Азербайджаном.Планируется, что президенты уделят особое внимание наращиванию объемов взаимной торговли и усилению кооперационных связей на уровне бизнеса и регионов. Помимо этого лидеры обговорят продвижение совместных инвестиционных проектов в разных отраслях экономики и эффективное использование возможностей в транспортно-транзитной сфере, а также продолжение активного культурно-гуманитарного обмена.Также в ходе визита президента Азербайджана стороны обсудят ситуацию в регионе и мире и дальнейшее сотрудничество двух государств в рамках различных структур.Известно, что предусмотрено подписание пакета двусторонних документов, направленных на углубление практического сотрудничества в области промышленности, транспорта, сельского хозяйства, энергетики, науки и инноваций, туризма и других направлениях.В данное время в Ташкенте проходит ряд мероприятий с участием ведущих компаний и предприятий двух стран.Напомним: за последние годы показатели взаимной торговли и количество совместных предприятий двух государств значительно возросли. Так, в 2021 году объем товарооборота вырос на 42%, а в январе-мае текущего года на 49%.В прошлом году на территории Азербайджана запущена производственная площадка по сборке узбекистанских автомобилей. Реализуются и прорабатываются новые проекты кооперации в области шелководства, аграрного комплекса, промышленности строительных материалов, нефтегазовом секторе, фармацевтической и пищевой отраслях.Читайте также:

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шавкат мирзиёев, узбекистан, ильхам алиев