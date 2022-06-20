https://uz.sputniknews.ru/20220620/kak-ne-zabolet-vo-vremya-otpuska---sovety-ekspertov--25485989.html

Как не заболеть во время отпуска - советы экспертов

Как не заболеть во время отпуска - советы экспертов

К отпуску нужно готовить не только одежду, но и иммунитет.

2022-06-20T23:00+0500

2022-06-20T23:00+0500

2022-06-20T23:00+0500

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О пяти хороших способах, которые помогут не заболеть во время отдыха, рассказали эксперты по путешествиям газете The Sun. Об этом сообщает РИА Новости.Первый секрет – заранее подготовьте организм к смене часового пояса. Резкое изменение часовой зоны может негативно отразиться на иммунитете и общем самочувствии человека.Секрет второй – необходима чистота. В самолете занимайте места у иллюминатора, так как они считаются самыми чистыми. А также не забудьте взять с собой влажные салфетки и антисептики, чтобы продезинфицировать свое место.Третий совет – откажитесь от льда в напитках. Лед из грязной воды может стать причиной проблем с кишечником.Четвертый совет – избегайте общественных питьевых фонтанчиков. Они тоже могут быть источником кишечных инфекций.Совет пятый – ешьте и пейте побольше пробиотиков. Они положительно влияют на микрофлору и защищают кишечник.Читайте также:Признаки скрытого ожиренияНошение галстуков может привести к инсульту – врач

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

болезнь, отпуск, советы, эксперт