https://uz.sputniknews.ru/20220620/kak-ne-zabolet-vo-vremya-otpuska---sovety-ekspertov--25485989.html
Как не заболеть во время отпуска - советы экспертов
Как не заболеть во время отпуска - советы экспертов
К отпуску нужно готовить не только одежду, но и иммунитет.
2022-06-20T23:00+0500
2022-06-20T23:00+0500
2022-06-20T23:00+0500
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О пяти хороших способах, которые помогут не заболеть во время отдыха, рассказали эксперты по путешествиям газете The Sun. Об этом сообщает РИА Новости.Первый секрет – заранее подготовьте организм к смене часового пояса. Резкое изменение часовой зоны может негативно отразиться на иммунитете и общем самочувствии человека.Секрет второй – необходима чистота. В самолете занимайте места у иллюминатора, так как они считаются самыми чистыми. А также не забудьте взять с собой влажные салфетки и антисептики, чтобы продезинфицировать свое место.Третий совет – откажитесь от льда в напитках. Лед из грязной воды может стать причиной проблем с кишечником.Четвертый совет – избегайте общественных питьевых фонтанчиков. Они тоже могут быть источником кишечных инфекций.Совет пятый – ешьте и пейте побольше пробиотиков. Они положительно влияют на микрофлору и защищают кишечник.Читайте также:Признаки скрытого ожиренияНошение галстуков может привести к инсульту – врач
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MIA „Rosiya Segodnya“
болезнь, отпуск, советы, эксперт
Как не заболеть во время отпуска - советы экспертов
К отпуску нужно готовить не только одежду, но и иммунитет. Подробнее в нашем материале.
О пяти хороших способах, которые помогут не заболеть во время отдыха, рассказали эксперты по путешествиям газете The Sun. Об этом сообщает РИА Новости.
Первый секрет – заранее подготовьте организм к смене часового пояса. Резкое изменение часовой зоны может негативно отразиться на иммунитете и общем самочувствии человека.
Секрет второй – необходима чистота. В самолете занимайте места у иллюминатора, так как они считаются самыми чистыми. А также не забудьте взять с собой влажные салфетки и антисептики, чтобы продезинфицировать свое место.
"На большей части поверхностей наблюдается высокий уровень бактерий, которые могут подвергнуть человека риску серьезного заражения", — рассказали эксперты.
Третий совет – откажитесь от льда в напитках. Лед из грязной воды может стать причиной проблем с кишечником.
Четвертый совет – избегайте общественных питьевых фонтанчиков. Они тоже могут быть источником кишечных инфекций.
Совет пятый – ешьте и пейте побольше пробиотиков. Они положительно влияют на микрофлору и защищают кишечник.