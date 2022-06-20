https://uz.sputniknews.ru/20220620/na-vyborax-prezidenta-kolumbii-pobedu-oderjal-byvshiy-povstanets-25463814.html

На выборах президента Колумбии победу одержал бывший повстанец

На выборах президента Колумбии победу одержал бывший повстанец

Густаво Петро победил на выборах президента Колумбии. Инаугурация на четырехлетний срок запланирована на 7 августа.

2022-06-20T11:18+0500

2022-06-20T11:18+0500

2022-06-20T11:32+0500

в мире

колумбия

выборы президента

итоги

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/14/25464362_0:203:2889:1828_1920x0_80_0_0_3a670b9eee1e3acc3cf0c286d4db8d58.jpg

ТАШКЕНТ, 20 июн – Sputnik. Кандидат объединенных левых сил Колумбии Густаво Петро победил во втором туре президентских выборов с результатом 50,44% голосов, следует из данных предварительного подсчета 100% голосов избирателей, сообщает РИА Новости.По информации Национального избирательного совета после подсчета данных из бюллетеней, кандидат от социалистической коалиции "Исторический пакт" Густаво Петро стал избранным президентом Колумбии, получив 50,44%, действительных голосов. Его соперник по второму туру Родольфо Эрнандес с результатом 47,31% признал свое поражение.С исторической победой в Колумбии лидера социалистов уже поздравили президенты Аргентины, Мексики, Боливии, Венесуэлы, Гондураса, Никарагуа, Чили, Кубы и США. Действующий президент страны Иван Дуке также признал его победу и пригласил обсудить передачу власти. Инаугурация избранного президента на четырехлетний срок запланирована на 7 августа.С победой 62-летнего Густаво Петро руководство в президентском Дворце Нариньо в Боготе впервые в истории перейдет к представителям левых политических сил, близких многолетнему партизанскому движению южноамериканской страны.В своей предвыборной кампании Петро обещал избирателям сосредоточить внимание на проблемах экологии и изменении климата, сокращении зависимости страны от импорта продуктов питания и поддержке местных производителей. А также увеличении расходов на образование, обеспечении гендерного равенства на всех уровнях и во всех ветвях власти.Помимо этого, избранный президент неоднократно заявлял о намерении восстановить разорванные дипломатические отношения с Венесуэлой и рассмотреть возможность изменения условий соглашения о свободной торговле с США.Густаво Петро — экономист и бывший участник повстанческого движения, сенатор и бывший мэр столицы, который участвовал в выборах в третий раз и дважды жил за границей в вынужденном изгнании.Читайте также: Владимиру Путину доверяют 81% россиян — ВЦИОМГлавные заявления Путина на Петербургском экономическом форуме

колумбия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

колумбия, выборы президента, итоги