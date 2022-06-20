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На выборах президента Колумбии победу одержал бывший повстанец
На выборах президента Колумбии победу одержал бывший повстанец
Густаво Петро победил на выборах президента Колумбии. Инаугурация на четырехлетний срок запланирована на 7 августа.
2022-06-20T11:18+0500
2022-06-20T11:18+0500
2022-06-20T11:32+0500
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ТАШКЕНТ, 20 июн – Sputnik. Кандидат объединенных левых сил Колумбии Густаво Петро победил во втором туре президентских выборов с результатом 50,44% голосов, следует из данных предварительного подсчета 100% голосов избирателей, сообщает РИА Новости.По информации Национального избирательного совета после подсчета данных из бюллетеней, кандидат от социалистической коалиции "Исторический пакт" Густаво Петро стал избранным президентом Колумбии, получив 50,44%, действительных голосов. Его соперник по второму туру Родольфо Эрнандес с результатом 47,31% признал свое поражение.С исторической победой в Колумбии лидера социалистов уже поздравили президенты Аргентины, Мексики, Боливии, Венесуэлы, Гондураса, Никарагуа, Чили, Кубы и США. Действующий президент страны Иван Дуке также признал его победу и пригласил обсудить передачу власти. Инаугурация избранного президента на четырехлетний срок запланирована на 7 августа.С победой 62-летнего Густаво Петро руководство в президентском Дворце Нариньо в Боготе впервые в истории перейдет к представителям левых политических сил, близких многолетнему партизанскому движению южноамериканской страны.В своей предвыборной кампании Петро обещал избирателям сосредоточить внимание на проблемах экологии и изменении климата, сокращении зависимости страны от импорта продуктов питания и поддержке местных производителей. А также увеличении расходов на образование, обеспечении гендерного равенства на всех уровнях и во всех ветвях власти.Помимо этого, избранный президент неоднократно заявлял о намерении восстановить разорванные дипломатические отношения с Венесуэлой и рассмотреть возможность изменения условий соглашения о свободной торговле с США.Густаво Петро — экономист и бывший участник повстанческого движения, сенатор и бывший мэр столицы, который участвовал в выборах в третий раз и дважды жил за границей в вынужденном изгнании.Читайте также: Владимиру Путину доверяют 81% россиян — ВЦИОМГлавные заявления Путина на Петербургском экономическом форуме
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колумбия, выборы президента, итоги
На выборах президента Колумбии победу одержал бывший повстанец
11:18 20.06.2022 (обновлено: 11:32 20.06.2022)
Густаво Петро победил на выборах президента Колумбии. Инаугурация на четырехлетний срок запланирована на 7 августа.
ТАШКЕНТ, 20 июн – Sputnik
. Кандидат объединенных левых сил Колумбии Густаво Петро победил во втором туре президентских выборов с результатом 50,44% голосов, следует из данных предварительного подсчета 100% голосов избирателей, сообщает РИА Новости
.
По информации Национального избирательного совета после подсчета данных из бюллетеней, кандидат от социалистической коалиции "Исторический пакт" Густаво Петро стал избранным президентом Колумбии, получив 50,44%, действительных голосов. Его соперник по второму туру Родольфо Эрнандес с результатом 47,31% признал свое поражение.
С исторической победой в Колумбии лидера социалистов уже поздравили президенты Аргентины, Мексики, Боливии, Венесуэлы, Гондураса, Никарагуа, Чили, Кубы и США.
Действующий президент страны Иван Дуке также признал его победу и пригласил обсудить передачу власти. Инаугурация избранного президента на четырехлетний срок запланирована на 7 августа.
С победой 62-летнего Густаво Петро руководство в президентском Дворце Нариньо в Боготе впервые в истории перейдет к представителям левых политических сил, близких многолетнему партизанскому движению южноамериканской страны.
В своей предвыборной кампании Петро обещал избирателям сосредоточить внимание на проблемах экологии и изменении климата, сокращении зависимости страны от импорта продуктов питания и поддержке местных производителей. А также увеличении расходов на образование, обеспечении гендерного равенства на всех уровнях и во всех ветвях власти.
Помимо этого, избранный президент неоднократно заявлял о намерении восстановить разорванные дипломатические отношения с Венесуэлой и рассмотреть возможность изменения условий соглашения о свободной торговле с США.
Густаво Петро — экономист и бывший участник повстанческого движения, сенатор и бывший мэр столицы, который участвовал в выборах в третий раз и дважды жил за границей в вынужденном изгнании.