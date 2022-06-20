https://uz.sputniknews.ru/20220620/norov-vstretilsya-s-poslom-brazilii--25476890.html
Норов встретился с послом Бразилии
Норов встретился с послом Бразилии
Послы обсудили перспективы сотрудничества
2022-06-20T16:25+0500
2022-06-20T16:25+0500
2022-06-20T16:25+0500
политика
владимир норов
бразилия
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ТАШКЕНТ, 20 июн – Sputnik. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов встретился с послом Бразилии в России Родриго де Лима Баэна Соаресом. Об этом сообщает Министерство иностранных дел республики.На встрече стороны обсудили важность политического диалога через усиление взаимодействия в рамках ООН, на площадке "БРИКС+", а также путем наращивания двусторонних контактов и межведомственных консультаций.Для налаживания экономических связей послы решили изучить вопросы создания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству двух стран. Особое внимание уделили механизму поставок в Бразилию товаров из Узбекистана.При обсуждении культурно-гуманитарной сферы были затронуты вопросы развития побратимских связей между городами, а также развития сотрудничества в области образования и науки.Кроме того, бразильский посол отметил желание бразильских кинокомпаний и артистов участвовать в Ташкентском международном кинофестивале.Читайте также:Товарооборот между Узбекистаном и Таджикистаном может превысить $1 млрдВ Минске пройдет заседание премьеров стран ЕАЭС
бразилия
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владимир норов, бразилия
Норов встретился с послом Бразилии
Стороны обсудили перспективы сотрудничества Узбекистана и Бразилии в экономике, науке и культуре.
ТАШКЕНТ, 20 июн – Sputnik.
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов встретился с послом Бразилии в России Родриго де Лима Баэна Соаресом. Об этом сообщает
Министерство иностранных дел республики.
На встрече стороны обсудили важность политического диалога через усиление взаимодействия в рамках ООН, на площадке "БРИКС+", а также путем наращивания двусторонних контактов и межведомственных консультаций.
Для налаживания экономических связей послы решили изучить вопросы создания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству двух стран. Особое внимание уделили механизму поставок в Бразилию товаров из Узбекистана.
При обсуждении культурно-гуманитарной сферы были затронуты вопросы развития побратимских связей между городами, а также развития сотрудничества в области образования и науки.
Кроме того, бразильский посол отметил желание бразильских кинокомпаний и артистов участвовать в Ташкентском международном кинофестивале.