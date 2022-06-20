https://uz.sputniknews.ru/20220620/predstaviteli-agentstva-po-vneshney-migratsii-vstretilis-s-rossiyskoy-kompaniey-25477080.html

Представители Агентства по внешней миграции встретились с российской компанией

Представители Агентства по внешней миграции встретились с российской компанией

Встреча состоялась в Санкт-Петербурге.

2022-06-20T16:07+0500

2022-06-20T16:07+0500

2022-06-20T16:07+0500

общество

агентство по вопросам внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений узбекистана

агентство по вопросам внешней трудовой миграции узбекистана

санкт-петербург

компания

россия

встреча

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ТАШКЕНТ, 20 июн – Sputnik. Сотрудники Агентства по внешней трудовой миграции Узбекистана встретились с представителями российской строительной компании "СТЕ". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.В ходе встречи сотрудники агентства проинформировали руководство компании о работе системы внешней трудовой миграции в Узбекистане, которая проводится в данное время.Известно, что в компании, которая специализируется на строительстве, сейчас работают более 200 граждан Узбекистана. Руководство "СТЕ" в беседе похвалило результаты работы узбекистанцев.Ранее сообщалось, что в нескольких регионах России открылись дополнительные офисы Агентства по внешней миграции Узбекистана.Читайте также:

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агентство по вопросам внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений узбекистана, агентство по вопросам внешней трудовой миграции узбекистана, санкт-петербург, компания, россия, встреча