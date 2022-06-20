Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20220620/predstaviteli-agentstva-po-vneshney-migratsii-vstretilis-s-rossiyskoy-kompaniey-25477080.html
Представители Агентства по внешней миграции встретились с российской компанией
Представители Агентства по внешней миграции встретились с российской компанией
Встреча состоялась в Санкт-Петербурге.
2022-06-20T16:07+0500
2022-06-20T16:07+0500
общество
агентство по вопросам внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений узбекистана
агентство по вопросам внешней трудовой миграции узбекистана
санкт-петербург
компания
россия
встреча
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/14/25476721_0:43:1280:763_1920x0_80_0_0_6121cdadb4826ff0be74a4e4a56dfc57.png
ТАШКЕНТ, 20 июн – Sputnik. Сотрудники Агентства по внешней трудовой миграции Узбекистана встретились с представителями российской строительной компании "СТЕ". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.В ходе встречи сотрудники агентства проинформировали руководство компании о работе системы внешней трудовой миграции в Узбекистане, которая проводится в данное время.Известно, что в компании, которая специализируется на строительстве, сейчас работают более 200 граждан Узбекистана. Руководство "СТЕ" в беседе похвалило результаты работы узбекистанцев.Ранее сообщалось, что в нескольких регионах России открылись дополнительные офисы Агентства по внешней миграции Узбекистана.Читайте также:
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/14/25476721_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ca83086d5f5f85ae5323725bf020243b.png
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
агентство по вопросам внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений узбекистана, агентство по вопросам внешней трудовой миграции узбекистана, санкт-петербург, компания, россия, встреча

Представители Агентства по внешней миграции встретились с российской компанией

16:07 20.06.2022
© Пресс-служба Агентства по внешней трудовой миграцииПредставители Агентства по внешней миграции встретились с российской компанией "СТЕ" в Санкт-Петербурге
Представители Агентства по внешней миграции встретились с российской компанией СТЕ в Санкт-Петербурге - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.06.2022
© Пресс-служба Агентства по внешней трудовой миграции
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Встреча состоялась в Санкт-Петербурге.
ТАШКЕНТ, 20 июн – Sputnik. Сотрудники Агентства по внешней трудовой миграции Узбекистана встретились с представителями российской строительной компании "СТЕ". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе встречи сотрудники агентства проинформировали руководство компании о работе системы внешней трудовой миграции в Узбекистане, которая проводится в данное время.
Известно, что в компании, которая специализируется на строительстве, сейчас работают более 200 граждан Узбекистана. Руководство "СТЕ" в беседе похвалило результаты работы узбекистанцев.
Ранее сообщалось, что в нескольких регионах России открылись дополнительные офисы Агентства по внешней миграции Узбекистана.
Читайте также:
В каких регионах России открылись офисы Агентства по внешней миграции Узбекистана
Сотрудники Агентства по внешней миграции встретились с компанией из Санкт-Петербурга
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0