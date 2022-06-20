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Премьер-министр Франции Борн назвала ситуацию после выборов в парламент "угрозой стране"
Премьер-министр Франции Борн назвала ситуацию после выборов в парламент "угрозой стране"
Однако Элизабет Борн считает необходимым уважать это голосование и сделать из него выводы.
2022-06-20T08:29+0500
2022-06-20T08:29+0500
2022-06-20T08:29+0500
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ТАШКЕНТ, 20 июн – Sputnik. Премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила, что ситуация после выборов в Национальное собрание представляет "угрозу стране", сообщает РИА Новости.Она отметила, что с понедельника власти должны активизировать и ускорить свои действия "в интересах всех граждан".После обработки более 70% бюллетеней коалиция действующего президента Франции Эммануэля Макрона "Вместе!" набрала 36,06% голосов.Левый "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) Жан-Люка Меланшона получил 27,08%, партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" — 21,57%.Меланшон заявил, что предварительные результаты парламентских выборов свидетельствуют о провале политики Макрона. Ле Пен, в свою очередь, пообещала, что ее партия намерена представлять жесткую, но конструктивную оппозицию.Читайте также: Франция больше не получает российский трубопроводный газПесков: ЕС и США должны думать, что ответить миллионам голодающих
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Премьер-министр Франции Борн назвала ситуацию после выборов в парламент "угрозой стране"
Однако Элизабет Борн считает необходимым уважать это голосование и сделать из него выводы.
ТАШКЕНТ, 20 июн – Sputnik.
Премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила, что ситуация после выборов в Национальное собрание представляет "угрозу стране", сообщает РИА Новости
.
"Никогда во времена Пятой республики в Национальном собрании не наблюдалась такая конфигурация. Эта ситуация представляет угрозу для нашей страны с учетом вызовов, с которыми нам предстоит столкнуться как на национальном, так и на международном уровне. Но мы должны уважать это голосование и сделать из него выводы", — сказала Борн в ходе своего выступления.
Она отметила, что с понедельника власти должны активизировать и ускорить свои действия "в интересах всех граждан".
После обработки более 70% бюллетеней коалиция действующего президента Франции Эммануэля Макрона "Вместе!" набрала 36,06% голосов.
Левый "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) Жан-Люка Меланшона получил 27,08%, партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" — 21,57%.
Меланшон заявил, что предварительные результаты парламентских выборов свидетельствуют о провале политики Макрона. Ле Пен, в свою очередь, пообещала, что ее партия намерена представлять жесткую, но конструктивную оппозицию.