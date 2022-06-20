https://uz.sputniknews.ru/20220620/v-uzbekistan-priexala-missiya-magate-25486337.html
В Узбекистан приехала миссия МАГАТЭ
В Узбекистан приехала миссия МАГАТЭ
В Ташкенте представители международного агентства принимают участие в семинаре по подготовке к строительству АЭС 20.06.2022, Sputnik Узбекистан
2022-06-20T20:31+0500
2022-06-20T20:31+0500
2022-06-20T20:31+0500
общество
магатэ
аэс
семинар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1266/69/12666909_0:96:2847:1697_1920x0_80_0_0_c449931f36cc4041646e6a2ad2da7554.jpg
ТАШКЕНТ, 20 июн – Sputnik. В Узбекистан прибыла делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).В Ташкенте представители международной организации принимают участие в семинаре по подготовке к миссии SEED "Оценка безопасности на площадке сооружения АЭС и рассмотрение программы размещения нового ядерного устройства в Узбекистане".Семинар, начавший свою работу 20 июня, продлится пять дней. Эксперты в области энергетики обсудят такие важные вопросы, как развитие атомно-энергетического проекта, безопасность территорий, на которых будет располагаться будущая АЭС, технические аспекты размещения ядерных технологий и другие аспекты.В мероприятии помимо представителей МАГАТЭ принимают участие представители узбекистанских министерств и ведомств, занимающиеся подготовкой площадок для строительства первой АЭС в Центральной Азии.SEED— это комплексные услуги по независимой экспертизе, предназначенные для оказания помощи государствам — членам МАГАТЭ на различных стадиях жизненного цикла ядерных установок. Модули SEED регулируют следующие этапы разработки ядерного проекта: выбор площадки, оценка ее безопасности, проектирование конструкций, систем и компонентов, эксплуатация станции с учетом внешних и внутренних опасностей, характерных для конкретной площадки.Напомним, в начале сентября 2018 года российский премьер Дмитрий Медведев и глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов подписали соглашение о сотрудничестве в строительстве первой в Центральной Азии атомной электростанции в Джизаке."Росатом" планирует построить комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200. Он должен быть введен в эксплуатацию к 2030 году. Уже определена приоритетная площадка для строительства АЭС, расположенная вблизи озера Тузкан в Джизакской области.У России — солидный опыт возведения АЭС, конкурентные цены и есть примеры крупных проектов:Корпорация "Росатом" также помогает Узбекистану развивать ветровую энергетику, строить в республике ветроэлектростанции.Читайте также: Как идет работа по строительству АЭС в Узбекистане – Узатом
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1266/69/12666909_0:0:2533:1900_1920x0_80_0_0_2dcea272bf8b1ece4c000758631997a6.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
магатэ, аэс, семинар
В Узбекистан приехала миссия МАГАТЭ
В Ташкенте представители международного агентства принимают участие в семинаре по подготовке к строительству АЭС
ТАШКЕНТ, 20 июн – Sputnik. В Узбекистан прибыла делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
В Ташкенте представители международной организации принимают участие в семинаре по подготовке к миссии SEED "Оценка безопасности на площадке сооружения АЭС и рассмотрение программы размещения нового ядерного устройства в Узбекистане".
Семинар, начавший свою работу 20 июня, продлится пять дней. Эксперты в области энергетики обсудят такие важные вопросы, как развитие атомно-энергетического проекта, безопасность территорий, на которых будет располагаться будущая АЭС, технические аспекты размещения ядерных технологий и другие аспекты.
"Надеемся, что сегодняшнее мероприятие станет очередным шагом к консолидации усилий и стремлений Узбекистана по переходу на низкоуглеродную энергетику, а также достижению устойчивого развития во всех сферах за счет использования атомной энергии и технологий", - сказал в приветственной речи на открытии семинара первый заместитель генерального директора Агентства "Узатом" Бахром Мансуров.
В мероприятии помимо представителей МАГАТЭ принимают участие представители узбекистанских министерств и ведомств, занимающиеся подготовкой площадок для строительства первой АЭС в Центральной Азии.
SEED— это комплексные услуги по независимой экспертизе, предназначенные для оказания помощи государствам — членам МАГАТЭ на различных стадиях жизненного цикла ядерных установок. Модули SEED регулируют следующие этапы разработки ядерного проекта: выбор площадки, оценка ее безопасности, проектирование конструкций, систем и компонентов, эксплуатация станции с учетом внешних и внутренних опасностей, характерных для конкретной площадки.
Напомним, в начале сентября 2018 года российский премьер Дмитрий Медведев и глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов подписали соглашение о сотрудничестве в строительстве первой в Центральной Азии атомной электростанции в Джизаке.
"Росатом" планирует построить комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200. Он должен быть введен в эксплуатацию к 2030 году. Уже определена приоритетная площадка для строительства АЭС, расположенная вблизи озера Тузкан в Джизакской области.
У России — солидный опыт возведения АЭС, конкурентные цены и есть примеры крупных проектов:
"Росатом" построил АЭС в белорусском Островце. В первый же месяц АЭС произвела около 4% электроэнергии от годового показателя по стране;
Россия также готова приступить к строительству АЭС в Казахстане. Уже определено наиболее подходящее место для этого — поселок Улкен в Алматинской области.
Корпорация "Росатом" также помогает Узбекистану развивать ветровую энергетику, строить в республике ветроэлектростанции.