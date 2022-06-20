https://uz.sputniknews.ru/20220620/v-uzbekistan-priexala-missiya-magate-25486337.html

В Узбекистан приехала миссия МАГАТЭ

В Узбекистан приехала миссия МАГАТЭ

В Ташкенте представители международного агентства принимают участие в семинаре по подготовке к строительству АЭС 20.06.2022, Sputnik Узбекистан

2022-06-20T20:31+0500

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ТАШКЕНТ, 20 июн – Sputnik. В Узбекистан прибыла делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).В Ташкенте представители международной организации принимают участие в семинаре по подготовке к миссии SEED "Оценка безопасности на площадке сооружения АЭС и рассмотрение программы размещения нового ядерного устройства в Узбекистане".Семинар, начавший свою работу 20 июня, продлится пять дней. Эксперты в области энергетики обсудят такие важные вопросы, как развитие атомно-энергетического проекта, безопасность территорий, на которых будет располагаться будущая АЭС, технические аспекты размещения ядерных технологий и другие аспекты.В мероприятии помимо представителей МАГАТЭ принимают участие представители узбекистанских министерств и ведомств, занимающиеся подготовкой площадок для строительства первой АЭС в Центральной Азии.SEED— это комплексные услуги по независимой экспертизе, предназначенные для оказания помощи государствам — членам МАГАТЭ на различных стадиях жизненного цикла ядерных установок. Модули SEED регулируют следующие этапы разработки ядерного проекта: выбор площадки, оценка ее безопасности, проектирование конструкций, систем и компонентов, эксплуатация станции с учетом внешних и внутренних опасностей, характерных для конкретной площадки.Напомним, в начале сентября 2018 года российский премьер Дмитрий Медведев и глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов подписали соглашение о сотрудничестве в строительстве первой в Центральной Азии атомной электростанции в Джизаке."Росатом" планирует построить комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200. Он должен быть введен в эксплуатацию к 2030 году. Уже определена приоритетная площадка для строительства АЭС, расположенная вблизи озера Тузкан в Джизакской области.У России — солидный опыт возведения АЭС, конкурентные цены и есть примеры крупных проектов:Корпорация "Росатом" также помогает Узбекистану развивать ветровую энергетику, строить в республике ветроэлектростанции.Читайте также: Как идет работа по строительству АЭС в Узбекистане – Узатом

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