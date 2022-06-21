https://uz.sputniknews.ru/20220621/aripov-vstretil-alieva-v-aeroportu-tashkenta--foto-25498633.html
Арипов встретил Алиева в аэропорту Ташкента — фото
Арипов встретил Алиева в аэропорту Ташкента — фото
По приглашению Шавката Мирзиёева в Узбекистан прибыл его азербайджанский коллега Ильхам Алиев. Планируется подписать документы по ряду направлений.
2022-06-21T13:13+0500
2022-06-21T13:13+0500
2022-06-21T13:13+0500
политика
абдулла арипов
ильхам алиев
ташкент
шавкат мирзиёев
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/15/25496535_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_34ecd9caeca0053d7184316f9becd847.jpg
ТАШКЕНТ, 21 июн – Sputnik. Президент Азербайджана Ильхам Алиев прилетел с государственным визитом в Узбекистан. В аэропорту Ташкента лидера встретил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.Визит состоялся по приглашению президента Шавката Мирзиёева. По данным пресс-службы узбекистанского лидера, основные мероприятия состоятся сегодня.По итогам саммита предусматривается подписание двусторонних документов в области промышленности, сельского хозяйства, транспорта, энергетики, науки и инноваций, туризма и других.Завтра лидер Азербайджана ознакомится с историческими памятниками Хивы.Читайте также:Текстильщики из Узбекистана и Азербайджана договорились о сотрудничествеИтоги узбекско-азербайджанского бизнес-форума в Ташкенте
ташкент
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/15/25496535_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_de64bb0c85d845444dcff368e4adcc32.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абдулла арипов, ильхам алиев, ташкент, шавкат мирзиёев, узбекистан
Арипов встретил Алиева в аэропорту Ташкента — фото
По приглашению Шавката Мирзиёева в Узбекистан прибыл его азербайджанский коллега Ильхам Алиев. Планируется подписать документы по ряду направлений.
ТАШКЕНТ, 21 июн – Sputnik. Президент Азербайджана Ильхам Алиев прилетел с государственным визитом в Узбекистан. В аэропорту Ташкента лидера встретил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.
Визит состоялся по приглашению президента Шавката Мирзиёева. По данным пресс-службы узбекистанского лидера, основные мероприятия состоятся сегодня.
“В ходе переговоров на высшем уровне будут обсуждены вопросы дальнейшего укрепления узбекско-азербайджанских отношений стратегического партнёрства и углубления многопланового сотрудничества”, — говорится в сообщении.
По итогам саммита предусматривается подписание двусторонних документов в области промышленности, сельского хозяйства, транспорта, энергетики, науки и инноваций, туризма и других.
Завтра лидер Азербайджана ознакомится с историческими памятниками Хивы.