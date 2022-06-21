https://uz.sputniknews.ru/20220621/aripov-vstretil-alieva-v-aeroportu-tashkenta--foto-25498633.html

Арипов встретил Алиева в аэропорту Ташкента — фото

Арипов встретил Алиева в аэропорту Ташкента — фото

По приглашению Шавката Мирзиёева в Узбекистан прибыл его азербайджанский коллега Ильхам Алиев. Планируется подписать документы по ряду направлений.

2022-06-21T13:13+0500

2022-06-21T13:13+0500

2022-06-21T13:13+0500

политика

абдулла арипов

ильхам алиев

ташкент

шавкат мирзиёев

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 21 июн – Sputnik. Президент Азербайджана Ильхам Алиев прилетел с государственным визитом в Узбекистан. В аэропорту Ташкента лидера встретил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.Визит состоялся по приглашению президента Шавката Мирзиёева. По данным пресс-службы узбекистанского лидера, основные мероприятия состоятся сегодня.По итогам саммита предусматривается подписание двусторонних документов в области промышленности, сельского хозяйства, транспорта, энергетики, науки и инноваций, туризма и других.Завтра лидер Азербайджана ознакомится с историческими памятниками Хивы.Читайте также:Текстильщики из Узбекистана и Азербайджана договорились о сотрудничествеИтоги узбекско-азербайджанского бизнес-форума в Ташкенте

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абдулла арипов, ильхам алиев, ташкент, шавкат мирзиёев, узбекистан