https://uz.sputniknews.ru/20220621/itogi-uzbeksko-azerbaydjanskogo-biznes-foruma-v-tashkente-25490795.html

Итоги узбекско-азербайджанского бизнес-форума в Ташкенте

Итоги узбекско-азербайджанского бизнес-форума в Ташкенте

Форум собрал более 100 представителей крупнейших компаний Узбекистана и Азербайджана, а также руководителей министерств, ведомств и отраслевых объединений.

2022-06-21T09:54+0500

2022-06-21T09:54+0500

2022-06-21T12:02+0500

политика

узбекистан

азербайджан

бизнес-форум

ташкент

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ТАШКЕНТ, 21 июн – Sputnik. В Ташкенте в понедельник прошел узбекско-азербайджанский бизнес-форум, который собрал более 100 представителей власти и деловых кругов. Мероприятие состоялось в преддверии визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Узбекистан. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана.Форум был организован Министерством инвестиций и внешней торговли и торгово-промышленной палатой Узбекистана совместно с Министерством экономики и Агентством по продвижению экспорта и инвестиций Азербайджана.Его открыли министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков и министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров. Они отметили приверженность правительств двух стран дальнейшему расширению многопланового сотрудничества и налаживанию прочных прямых связей между деловыми сообществами.Главы двух ведомств подчеркнули успехи, достигнутые в инвестиционном, промышленном и торговом сотрудничестве, а также отметили еще незадействованный потенциал экономик двух стран.Умурзаков и Джаббаров также обсудили предпосылки для дальнейшего наращивания взаимовыгодного партнерства по таким направлениям как нефтехимическая, химическая, электротехническая, текстильная, пищевая, фармацевтическая, ювелирная, автомобилестроительная и другие отрасли.По мнению сторон, последовательная диверсификация экономического сотрудничества двух государств позволит производителям Узбекистана и Азербайджана создавать новые цепочки добавленной стоимости и вместе выходить на рынки третьих стран.Также в ходе мероприятия анонсировали введение конкретных мер для стимулирования увеличения взаимных и транзитных грузоперевозок через территории двух стран. Это, в свою очередь, позволит углубить узбекско-азербайджанское сотрудничество в области транспорта и логистики.Известно, что на полях форума прошли встречи участников в формате B2G и B2B. По итогам были подписаны соглашения о реализации совместных проектов и торговых контрактов на сумму более $500 млн, а также 10 соглашений о практическом сотрудничестве между профильными министерствами и ведомствами двух стран.Читайте также:

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узбекистан, азербайджан, бизнес-форум, ташкент