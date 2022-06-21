https://uz.sputniknews.ru/20220621/delegatsiya-agentstva-po-vneshney-migratsii-posetila-astraxanskuyu-oblast-25492161.html

Делегация Агентства по внешней миграции посетила Астраханскую область

Делегация Агентства по внешней миграции посетила Астраханскую область

Члены делегации в рамках визита встретились с соотечественниками, работающими на российских предприятиях.

2022-06-21T10:37+0500

2022-06-21T10:37+0500

2022-06-21T10:37+0500

общество

агентство по вопросам внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений узбекистана

агентство по вопросам внешней трудовой миграции узбекистана

астраханская область

астрахань

делегация

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предприятия

соотечественники

россия

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ТАШКЕНТ, 21 июн – Sputnik. Делегация Агентства по внешней трудовой миграции Узбекистана находится с визитом в Астраханской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.Известно, что в рамках визита члены делегации встретились в представителями узбекской диаспоры Астраханской области, а также провели встречи с такими российскими компаниями, как "АПК Астраханский", "Агрокомплекс Волга" и другие.Также представители агентства побеседовали с узбекистанцами, работающими на данных предприятиях и изучили созданные условия труда. Помимо этого, узбекистанцам, работающим за границей, рассказали о льготах для них и членов их семей, созданных в Узбекистане.Читайте также:

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агентство по вопросам внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений узбекистана, агентство по вопросам внешней трудовой миграции узбекистана, астраханская область, астрахань, делегация, визит, предприятия, соотечественники, россия