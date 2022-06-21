https://uz.sputniknews.ru/20220621/garibashvili-gruziya-ne-budet-vvodit-sanktsii-protiv-rossii-25501632.html
Гарибашвили: Грузия не будет вводить санкции против России
Гарибашвили: Грузия не будет вводить санкции против России
Грузия не единственная страна, отказавшаяся вводить санкции
2022-06-21T16:12+0500
2022-06-21T16:12+0500
2022-06-21T16:12+0500
специальная военная операция россии в донбассе
заявление
грузия
санкции
россия
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ТАШКЕНТ, 21 июн – Sputnik. Грузия не будет вводить санкции против России в ущерб своим национальным интересам, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во время выступления на экономическом форуме в Катаре. Об этом сообщает Sputnik Грузия.По словам Гарибашвили, в первую очередь, он должен думать о безопасности народа. При этом он уточнил, что Грузия не единственная страна, которая приняла решение не вводить экономические санкции против России.Также грузинский политик напомнил, что страна находится в координации с международным сообществом. Грузия отказалась вводить антироссийские санкции из-за событий на Украине, однако она присоединилась к международным санкциям.Напомним: Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".С начала спецоперации США и другие западные страны приняли большой пакет санкций. Результатом этих санкций стало резкое повышение цен на энергоносители, продукты питания и другие товары в Европе и Соединенных Штатах.Читайте также:The Guardian: от санкций больше вреда, чем пользыВ Китае назвали два главных козыря России для противостояния западным санкциям
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заявление, грузия, санкции, россия
Гарибашвили: Грузия не будет вводить санкции против России
Премьер-министр Гарибашвили напомнил, что Грузия не единственная страна, которая отказалась вводить санкции в отношении России.
ТАШКЕНТ, 21 июн – Sputnik.
Грузия не будет вводить санкции против России в ущерб своим национальным интересам, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во время выступления на экономическом форуме в Катаре. Об этом сообщает Sputnik Грузия
.
"Мы четко заявили, что мы, грузины, не сможем ввести национальные экономические санкции в отношении России из-за очень естественной причины. Потому что у нас есть свои национальные интересы, у нас есть свои вызовы безопасности, экономические вызовы. Это основная наша мотивация", – объяснил премьер.
По словам Гарибашвили, в первую очередь, он должен думать о безопасности народа. При этом он уточнил, что Грузия не единственная страна, которая приняла решение не вводить экономические санкции против России.
Также грузинский политик напомнил, что страна находится в координации с международным сообществом. Грузия отказалась вводить антироссийские санкции из-за событий на Украине, однако она присоединилась к международным санкциям.
Напомним: Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
С начала спецоперации США и другие западные страны приняли большой пакет санкций. Результатом этих санкций стало резкое повышение цен на энергоносители, продукты питания и другие товары в Европе и Соединенных Штатах.