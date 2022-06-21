https://uz.sputniknews.ru/20220621/sotrudniki-genkonsulstva-vstretilis-s-uzbekistantsami-vo-vladivostoke-25509950.html
Сотрудники Генконсульства встретились с узбекистанцами во Владивостоке
Сотрудники Генконсульства встретились с узбекистанцами во Владивостоке
Представители Генконсульства Узбекистана встретились с гражданами, работающими в сфере судостроения.
2022-06-21T16:35+0500
2022-06-21T16:35+0500
2022-06-21T16:35+0500
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ТАШКЕНТ, 21 июн – Sputnik. Сотрудники Генерального Консульства Узбекистана во Владивостоке встретились с узбекистанскими гражданами, работающими в области судостроения. Об этом сообщает пресс-служба Агентства по внешней трудовой миграции в своем Telegram-канале.Представители Генконсульства обсудили с работниками из Узбекистана количество рабочих мест, их жилищные условия, а также объекты общественного питания, условия труда и своевременность выплаты заработной платы.Помимо этого, дипломаты проинформировали граждан Узбекистана о последних событиях в стране, а также о политике государства, нацеленной на поддержку трудовых мигрантов и членов их семей.Читайте также:
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генеральное консульство узбекистана, владивосток, граждане
Сотрудники Генконсульства встретились с узбекистанцами во Владивостоке
Представители Генконсульства Узбекистана встретились с гражданами, работающими в сфере судостроения.
ТАШКЕНТ, 21 июн – Sputnik.
Сотрудники Генерального Консульства Узбекистана во Владивостоке встретились с узбекистанскими гражданами, работающими в области судостроения. Об этом сообщает пресс-служба
Агентства по внешней трудовой миграции в своем Telegram-канале.
Представители Генконсульства обсудили с работниками из Узбекистана количество рабочих мест, их жилищные условия, а также объекты общественного питания, условия труда и своевременность выплаты заработной платы.
Помимо этого, дипломаты проинформировали граждан Узбекистана о последних событиях в стране, а также о политике государства, нацеленной на поддержку трудовых мигрантов и членов их семей.