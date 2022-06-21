https://uz.sputniknews.ru/20220621/sportsmenki-iz-uzbekistana-zavoevyvayut-medali-na-cha-po-velosportu-25501150.html
Спортсменки из Узбекистана завоевывают медали на ЧА по велоспорту
Спортсменки из Узбекистана завоевывают медали на ЧА по велоспорту
Юниорский Чемпионат Азии по трековому велоспорту проходит в Индии.
2022-06-21T15:33+0500
2022-06-21T15:33+0500
2022-06-21T15:33+0500
спорт
узбекистан
спортсмен
велоспорт
чемпионат азии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/15/25499733_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_a8909033757a27d5b400359f523e386c.jpg
ТАШКЕНТ, 21 июн – Sputnik. Спортсменка из Узбекистана София Каримова завоевала бронзовую награду на Чемпионате Азии по трековому велоспорту. Континентальное первенство проходит в Индии с 18 по 22 июня в спортивном комплексе Индиры Ганди. Об этом сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета Узбекистана.Так, в очередной соревновательный день спортсменка из Узбекистана София Каримова, выступившая в групповой гонке по очкам, заняла третье место. Вперед представительница узбекистанского велоспорта пропустила спортсменок из Японии и Казахстана.Ранее еще одна спортсменка сборной Узбекистана Янина Кускова также заняла третье место. Таким образом, на данный момент в копилке узбекистанской сборной две бронзовые медали.Читайте также:
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/15/25499733_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_fa9af00ff67b44a71e3d70da3b46d2ba.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, спортсмен, велоспорт, чемпионат азии
Спортсменки из Узбекистана завоевывают медали на ЧА по велоспорту
Юниорский Чемпионат Азии по трековому велоспорту проходит в Индии.
ТАШКЕНТ, 21 июн – Sputnik.
Спортсменка из Узбекистана София Каримова завоевала бронзовую награду на Чемпионате Азии по трековому велоспорту. Континентальное первенство проходит в Индии с 18 по 22 июня в спортивном комплексе Индиры Ганди. Об этом сообщает
пресс-служба Национального Олимпийского комитета Узбекистана.
Так, в очередной соревновательный день спортсменка из Узбекистана София Каримова, выступившая в групповой гонке по очкам, заняла третье место. Вперед представительница узбекистанского велоспорта пропустила спортсменок из Японии и Казахстана.
Ранее еще одна спортсменка сборной Узбекистана Янина Кускова также заняла третье место. Таким образом, на данный момент в копилке узбекистанской сборной две бронзовые медали.