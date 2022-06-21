https://uz.sputniknews.ru/20220621/sportsmenki-iz-uzbekistana-zavoevyvayut-medali-na-cha-po-velosportu-25501150.html

Спортсменки из Узбекистана завоевывают медали на ЧА по велоспорту

Спортсменки из Узбекистана завоевывают медали на ЧА по велоспорту

Юниорский Чемпионат Азии по трековому велоспорту проходит в Индии.

2022-06-21T15:33+0500

2022-06-21T15:33+0500

2022-06-21T15:33+0500

спорт

узбекистан

спортсмен

велоспорт

чемпионат азии

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ТАШКЕНТ, 21 июн – Sputnik. Спортсменка из Узбекистана София Каримова завоевала бронзовую награду на Чемпионате Азии по трековому велоспорту. Континентальное первенство проходит в Индии с 18 по 22 июня в спортивном комплексе Индиры Ганди. Об этом сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета Узбекистана.Так, в очередной соревновательный день спортсменка из Узбекистана София Каримова, выступившая в групповой гонке по очкам, заняла третье место. Вперед представительница узбекистанского велоспорта пропустила спортсменок из Японии и Казахстана.Ранее еще одна спортсменка сборной Узбекистана Янина Кускова также заняла третье место. Таким образом, на данный момент в копилке узбекистанской сборной две бронзовые медали.Читайте также:

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узбекистан, спортсмен, велоспорт, чемпионат азии