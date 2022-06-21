Своя АЭС нужна Узбекистану на вырост
19:27 21.06.2022 (обновлено: 19:44 21.06.2022)
"Узатом" с "Росатомом" обсуждают стоимость создания АЭС, но работы по проекту не останавливаются.
Строительство атомной станции в Джизакской области Узбекистана идет по графику и не приостанавливалось. Об этом журналистам 20 июня рассказал начальник управления атомной энергетики и ядерных технологий агентства "Узатом" Касым Тахтахунов. Работы по проекту идут согласно утвержденной с российской госкорпорацией "Росатом" дорожной картой, отставания по ней нет. По словам Тахтахунова, переговоры велись по адаптации турбинного зала станции под местные условия. Это потребовало несколько отойти от стандартного дизайна "Росатома" для АЭС такого типа.
Ранее в прессе появлялись сообщения о том, что между республиканским Минэнерго и российским "Росатомом" идут переговоры об уменьшении стоимости проекта для Узбекистана. Замминистра энергетики Шерзод Ходжаев говорил, что пока "этот проект сильно проигрывает экономически другим видам генерации". В российской госкорпорации "Росатом" корреспонденту Sputnik предложили обратиться за комментариями к узбекской стороне.
Проект строительства АЭС развивается с 2018 года, когда президенты Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев подписали соответствующее соглашение. Несколько лет ушло на выбор площадки для строительства, после того как была согласована территория неподалеку от озера Тузкан в Джизакской области.
Дефицита электроэнергии как такого в Узбекистане нет. Генерирующие мощности республики обеспечивают необходимые потребности. Энергосистема Узбекистана сталкивается с проблемой роста. Страна активно развивается, а население растет и урбанизируется.
"Сейчас основная проблема Узбекистана – ускоренный рост потребления электроэнергии. Это связано как с ростом населения страны, - там очень высокая рождаемость в расчете на одну семью, - так и с индустриальным переходом. Страна все-таки урбанизируется, индустриализируется, и, соответственно, растет потребность в электроэнергии", - говорит эксперт по ядерной энергетике, директор фонда исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов.
К 2030 году Узбекистан по численности своих жителей догонит Польшу или Канаду и достигнет 37 миллионов человек. Вместе с этим увеличится и потребность в электроэнергии. Процессы индустриализации, которые сейчас идут в стране, только усилят ее.
При этом в той же Польше, несмотря на осторожное отношение Евросоюза к атомной энергии, работает одна АЭС, и власти собираются строить на берегу Балтийского моря новую. В Канаде в настоящий момент действует 19 атомных энергоблоков.
Растущие потребности в электроэнергии власти Узбекистана собираются закрывать, модернизировав мощности своих ГЭС, ТЭС, а также построив новые. К 2030-му году Узбекистан намерен построить шесть новых ТЭС общей мощностью 3,8 тыс. МВт, а также расширить возможности шести действующих ТЭС до 4,1 тыс. МВт.
По ГЭС планы еще масштабнее: к 2030-му году запланировано строительство 35 станций общей мощностью 1537 МВт.
Но всей потребности развивающегося бурными темпами Узбекистана модернизация ТЭС и ГЭС закрыть не сможет. По данным республиканского Минэнерго, к 2030 году стране потребуется более 31 ГВт генерирующих мощностей, сейчас в наличие только 13 ГВт, соответственно, необходимо обеспечить дополнительных 18 ГВт.
"Два кита, на которых стояла узбекская энергетика, обладают очень серьезными ограничениями. По гидроэлектростанциям сразу могу сказать: потенциал полностью исчерпан, там уже остались только какие-то копейки для регуляции. В основном это мелкие реки. Как правило, горные. Что касается тепловой электроэнергетики, то у Узбекистана истощились запасы дешевого угля и дешевого газа. Более того, практика сейчас говорит о том, что для получения валютной выручки Узбекистан перенаправил свои дополнительные газовые потоки на китайский рынок", - объясняет Анпилогов.
Еще одно направление, в котором Узбекистан активно двигается – это так называемая зеленая энергетика. Программа-минимум в этой сфере - к 2030-му году создать несколько крупных ветропарков мощностью 100–500 МВт каждый. А также использовать огромный потенциал республики в получении солнечной энергии. В дополнение к уже имеющимся солнечным фотоэлектрическим станциям мощностью 100–500 МВт будут построены еще 8 солнечных ФЭС мощностью 50–200 МВт.
При этом "Росатом" предлагает Узбекистану свой наиболее распространенный и референтный проект – АЭС на базе двух ядерных реакторов ВВЭП-1200 поколения "3+". При этом площадка вблизи озера Тузкан выбрана так, чтобы в будущем можно было расположить еще четыре дополнительных энергоблока. С двумя реакторами АЭС будет давать Узбекистану 2,4 ГВт.
Мощности, которые может обеспечить АЭС, стране не получить из других видов генерации, говорит Алексей Анпилогов. Поэтому переговоры о цене проекта, который, очевидно, снова начали стороны, могут быть просто попыткой получить выгодную скидку. Однако отказываться или тормозить проект ни одна из сторон не будет готова.
"Стоимость двух энергоблоков в 11 млрд долларов не является запредельной? Это как в старом анекдоте: пойди по рынку поищи, где подешевле. Узбекистан сделал вид, что попрощался, но не ушел. Каких-то разумных альтернатив для атомной станции, которая обеспечивает устойчивость их национальной энергетики, нет. Предложения конкурентов будут изначально дороже", - считает эксперт.
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