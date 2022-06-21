https://uz.sputniknews.ru/20220621/umurzakov-i-djabbarov-obsudili-razvitie-ekonomicheskogo-partnerstva-dvux-stran-25495219.html

Умурзаков и Джаббаров обсудили развитие экономического партнерства двух стран

Умурзаков и Джаббаров обсудили развитие экономического партнерства двух стран

Что обсудили министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков и министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров - читайте в нашем материале.

2022-06-21T12:51+0500

2022-06-21T12:51+0500

2022-06-21T12:51+0500

политика

сардор умурзаков

узбекистан

азербайджан

министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана

министр

экономика

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ТАШКЕНТ, 21 июн – Sputnik. В понедельник министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков провел встречу с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым. Во встрече также приняли участие руководители ключевых министерств и ведомств двух государств. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана.В ходе встречи стороны обсудили двустороннее сотрудничество в области инвестиций, торговли, траспорта и логистики, и в качестве одного из приоритентных направлений партнерства отметили сотрудничество в сфере инвестиций и промышленную кооперацию.Известно, что на данный момент в Узбекистане действуют 238 предприятий с азербайджанским капиталом, а в Азербайджане осуществляют свою деятельность 53 узбекистанские компании.Члены делегаций двух стран также обговорили увеличение совместных инвестиционных проектов в текстильной, кожевенно-обувной, электротехнической, пищевой, химической ювелирной и шелковой промышленности, автомобилестроении и сфере производства строительных материалов на базе уже существующего опыта.Также в ходе встречи министры подчеркнули положительную тенденцию в развитии взаимной торговли. Так, в 2021 году объем товарооборота между Узбекистаном и Азербайджаном вырос на 40%, тогда как с января по июнь 2022 года этот показатель увеличился в два раза по сравнению с аналогичным периодом за прошлый год.Кроме этого, партнерство двух государств в транспортно-логистической сфере также демонстрирует впечатляющие результаты. Ожидается, что объем грузоперевозок между Узбекистаном и Азербайджаном в этом году вырастет на 40%. Главы ведомств обсудили в данном контексте расширение логистических маршрутов и наращивание взаимных и транзитных грузоперевозок.Умурзаков и Джаббаров также особо выделили перспективы подписания межправительственного Соглашения о межрегиональном сотрудничестве.Читайте также:

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сардор умурзаков, узбекистан, азербайджан, министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана, министр, экономика