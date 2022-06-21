https://uz.sputniknews.ru/20220621/uzbekistan-rasschityvaet-na-vzaimovygodnoe-partnerstvo-s-eaes--kuchkarov-25510725.html

Узбекистан рассчитывает на взаимовыгодное партнерство с ЕАЭС – Кучкаров

Узбекистан рассчитывает на взаимовыгодное партнерство с ЕАЭС – Кучкаров

Вице-премьер Узбекистана на Межправсовете ЕАЭС в Минске поблагодарил Россию за решения, облегчившие пребывание трудовых мигрантов в стране и обозначил приоритетные направления сотрудничества.

2022-06-21T15:52+0500

2022-06-21T15:52+0500

2022-06-21T15:52+0500

политика

жамшид кучкаров

узбекистан

еаэс

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/15/25510377_0:0:3097:1742_1920x0_80_0_0_ddd8b8a06b7ca94641b556da396b1cd3.jpg

ТАШКЕНТ, 21 июн – Sputnik. Вице-премьер Узбекистана Джамшид Кучкаров принимает участие в качестве наблюдателя в заседании Межправительственного совета Евразийского экономического союза в Минске.Выступая на заседании, Кучкаров подчеркнул, что с момента обретения статуса наблюдателя ЕАЭС, Узбекистан установил тесные связи с Евразийской экономической комиссией, активно обменивается информацией и развивает торговлю со всеми странами - членами организации.Он напомнил приоритетные направления сотрудничества с ЕАЭС, обозначенные в прошлом году на заседании Высшего евразийского экономического совета президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым:Вице-премьер Узбекистана поблагодарил Российскую Федерацию за продление срока пребывания граждан республики в России без регистрации с 7 до 15 дней.Напомним, в Минске 21 июня проходит Межправсовет ЕАЭС с участием глав правительств всех стран-членов совета и наблюдателей. На повестке дня вопросы электронной торговли, таможенного сотрудничества, маркировки товаров и другие насущные темы.Накануне в Минске побывал премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов. В столице Беларуси он посетил Парк высоких технологий и другие предприятия, а также встретился с главой белорусского правительства Романом Головченко. В ходе встречи чиновники обсудили вопросы продовольственной безопасности и торговли, а также предстоящий визит белорусского президента Александра Лукашенко в Ташкент.Читайте также: Абдулла Арипов прибыл в Минск - видео

узбекистан

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

жамшид кучкаров, узбекистан, еаэс, россия