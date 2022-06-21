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Узбекистан рассчитывает на взаимовыгодное партнерство с ЕАЭС – Кучкаров
Узбекистан рассчитывает на взаимовыгодное партнерство с ЕАЭС – Кучкаров
Вице-премьер Узбекистана на Межправсовете ЕАЭС в Минске поблагодарил Россию за решения, облегчившие пребывание трудовых мигрантов в стране и обозначил приоритетные направления сотрудничества.
2022-06-21T15:52+0500
2022-06-21T15:52+0500
2022-06-21T15:52+0500
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ТАШКЕНТ, 21 июн – Sputnik. Вице-премьер Узбекистана Джамшид Кучкаров принимает участие в качестве наблюдателя в заседании Межправительственного совета Евразийского экономического союза в Минске.Выступая на заседании, Кучкаров подчеркнул, что с момента обретения статуса наблюдателя ЕАЭС, Узбекистан установил тесные связи с Евразийской экономической комиссией, активно обменивается информацией и развивает торговлю со всеми странами - членами организации.Он напомнил приоритетные направления сотрудничества с ЕАЭС, обозначенные в прошлом году на заседании Высшего евразийского экономического совета президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым:Вице-премьер Узбекистана поблагодарил Российскую Федерацию за продление срока пребывания граждан республики в России без регистрации с 7 до 15 дней.Напомним, в Минске 21 июня проходит Межправсовет ЕАЭС с участием глав правительств всех стран-членов совета и наблюдателей. На повестке дня вопросы электронной торговли, таможенного сотрудничества, маркировки товаров и другие насущные темы.Накануне в Минске побывал премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов. В столице Беларуси он посетил Парк высоких технологий и другие предприятия, а также встретился с главой белорусского правительства Романом Головченко. В ходе встречи чиновники обсудили вопросы продовольственной безопасности и торговли, а также предстоящий визит белорусского президента Александра Лукашенко в Ташкент.Читайте также: Абдулла Арипов прибыл в Минск - видео
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жамшид кучкаров, узбекистан, еаэс, россия
Узбекистан рассчитывает на взаимовыгодное партнерство с ЕАЭС – Кучкаров
Вице-премьер Узбекистана на Межправсовете ЕАЭС в Минске поблагодарил Россию за решения, облегчившие пребывание трудовых мигрантов в стране и обозначил приоритетные направления сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 21 июн – Sputnik. Вице-премьер Узбекистана Джамшид Кучкаров принимает участие в качестве наблюдателя в заседании Межправительственного совета Евразийского экономического союза в Минске.
Выступая на заседании, Кучкаров подчеркнул, что с момента обретения статуса наблюдателя ЕАЭС, Узбекистан установил тесные связи с Евразийской экономической комиссией, активно обменивается информацией и развивает торговлю со всеми странами - членами организации.
"В целом мы считаем, что разработанная совместно с ЕАЭК и странами дорожная карта будет способствовать улучшению компетенций по различным направлениям сотрудничества", - подчеркнул вице-премьер.
Он напомнил приоритетные направления сотрудничества с ЕАЭС, обозначенные в прошлом году на заседании Высшего евразийского экономического совета президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым:
снятие торговых ограничений между странами;
усиление агропромышленной кооперации Узбекистана со странами ЕАЭС;
создание транспортных коридоров;
использование транзитного потенциала Афганистана;
упрощение использования трудовых ресурсов и содействие занятости.
Вице-премьер Узбекистана поблагодарил Российскую Федерацию за продление срока пребывания граждан республики в России без регистрации с 7 до 15 дней.
"В заключении хочу еще раз отметить, что Узбекистан рассчитывает на взаимовыгодное партнерство с ЕАЭС, которое отвечает нашим общим интересам и выстраивает его на принципах уважения, равноправия и учета интересов всех стран", - подчеркнул Кучкаров.
Напомним, в Минске 21 июня проходит Межправсовет ЕАЭС с участием глав правительств всех стран-членов совета и наблюдателей. На повестке дня вопросы электронной торговли, таможенного сотрудничества, маркировки товаров и другие насущные темы.
Накануне в Минске побывал премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов. В столице Беларуси он посетил Парк высоких технологий и другие предприятия, а также встретился с главой белорусского правительства Романом Головченко. В ходе встречи чиновники обсудили вопросы продовольственной безопасности и торговли, а также предстоящий визит
белорусского президента Александра Лукашенко в Ташкент.