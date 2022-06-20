https://uz.sputniknews.ru/20220620/lukashenko-posetit-uzbekistan--25478650.html

Лукашенко посетит Узбекистан

Лукашенко посетит Узбекистан

Президент Беларуси планирует рабочий визит в сентябре.

2022-06-20T18:09+0500

2022-06-20T18:09+0500

2022-06-20T18:09+0500

политика

александр лукашенко

узбекистан

беларусь

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ТАШКЕНТ, 20 июн – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко приедет с официальным визитом в республику уже в сентябре. Об этом сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на премьер-министра Беларуси Романа Головченко.Во время своего визита в Узбекистан Лукашенко встретится с президентом Шавкатом Мирзиёевым, а также примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет 15-16 сентября в Самарканде.Ранее Беларусь заявляла, что подготовила заявку на членство в ШОС.Читайте также:На Самаркандском саммите ШОС будут приняты исторические решения – экспертШОС расширяется: на рассмотрении заявки от 10 стран

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александр лукашенко, узбекистан, беларусь