https://uz.sputniknews.ru/20220621/v-uzbekistane-nachnut-provodit-ejegodnye-turniry-po-rukopashnomu-boyu-25489777.html

В Узбекистане начнут проводить ежегодные турниры по рукопашному бою

В Узбекистане начнут проводить ежегодные турниры по рукопашному бою

Все проводимые мероприятия включат в перечень объектов туристических маршрутов.

2022-06-21T09:32+0500

2022-06-21T09:32+0500

2022-06-21T09:32+0500

спорт

узбекистан

рукопашный бой

соревнования

постановление

президент узбекистана

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ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Начиная с 2023 года в Узбекистане начнут проводить мероприятия по рукопашному бою.Так, в Ташкенте будут ежегодно устраивать чемпионат Вооруженных Сил, посвященного Дню защитников Родины, который отмечают 14 января.Помимо этого, в столице предусмотрено проведение Турнира памяти в честь погибших при исполнении воинского долга.В Намангане – ежегодно организуют международный турнир на "Кубок президента Республики Узбекистан" среди профессиональных спортсменов по рукопашному бою.А также раз в два года в городах Карши, Самарканде и Бухаре – международный турнир "Кубок Амира Темура" среди молодежи.Это предусмотрено постановлением президента Шавката Мирзиёева "О мерах по дальнейшему развитию вида спорта рукопашный бой".При этом соревнования и турниры включат в перечень объектов туристических маршрутов.Рукопашный бой объединяет в себе такие виды спорта, как бокс, таэквондо, борьба, каратэ, самбо, ушу, и в последние годы приобретает все большую популярность по сравнению с другими традиционными видами спорта.В Узбекистане рукопашным боем регулярно занимаются более 10 тыс. человек. Подготовлены 230 мастеров спорта Узбекистана и 60 мастеров спорта международного класса по рукопашному бою.Рукопашный бой включен в программу "Армейских игр", ежегодно проводимых среди стран СНГ.Читайте также: В Узбекистане введут национальный стандарт подготовки боксеров

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узбекистан, рукопашный бой, соревнования, постановление, президент узбекистана