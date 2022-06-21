https://uz.sputniknews.ru/20220621/v-xabarovskom-krae-ispytali-novye-raketnye-sistemy-triumf-25493504.html

В Хабаровском крае испытали новые ракетные системы "Триумф"

В Хабаровском крае испытали новые ракетные системы "Триумф"

Военные отработали действия по поиску, обнаружению, классификации, расчету курса условной цели.

2022-06-21T11:21+0500

2022-06-21T11:21+0500

2022-06-21T11:21+0500

россия

хабаровск

зрк с-400

военные

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/15/25493232_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a4bb2ae97fff87dc4e2bb9b755e7d37d.jpg

ТАШКЕНТ, 21 июн – Sputnik. Военнослужащие объединения Военно-воздушных сил противоздушной обороны Восточного военного округа (ВВО) в Хабаровском крае провели испытания новых зенитных ракетных системы (ЗРС) "Триумф". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу округа.Электронные пуски ракет стали частью обязательной программы учений, в результате которых самолет разведчик условного противника уничтожили при входе в зону поражения ЗРС.Известно, что воинеская часть объединения ВВС и ПВО округа, которая дислоцируется под Хабаровском, перевооружена на новые системы "Триумф" более двух лет назад.Напомним: С-400 "Триумф" — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения (в том числе гиперзвуковых). Принята на вооружение в апреле 2007 года. Дальнейшим развитием ЗРС С-400 стало создание ЗРС С-500 "Прометей", которые начали поступать в ВС России в сентябре 2021 года.Читайте также:

россия

хабаровск

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

хабаровск, зрк с-400, военные