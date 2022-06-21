https://uz.sputniknews.ru/20220621/v-xabarovskom-krae-ispytali-novye-raketnye-sistemy-triumf-25493504.html
В Хабаровском крае испытали новые ракетные системы "Триумф"
В Хабаровском крае испытали новые ракетные системы "Триумф"
Военные отработали действия по поиску, обнаружению, классификации, расчету курса условной цели.
2022-06-21T11:21+0500
2022-06-21T11:21+0500
2022-06-21T11:21+0500
россия
хабаровск
зрк с-400
военные
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/15/25493232_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a4bb2ae97fff87dc4e2bb9b755e7d37d.jpg
ТАШКЕНТ, 21 июн – Sputnik. Военнослужащие объединения Военно-воздушных сил противоздушной обороны Восточного военного округа (ВВО) в Хабаровском крае провели испытания новых зенитных ракетных системы (ЗРС) "Триумф". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу округа.Электронные пуски ракет стали частью обязательной программы учений, в результате которых самолет разведчик условного противника уничтожили при входе в зону поражения ЗРС.Известно, что воинеская часть объединения ВВС и ПВО округа, которая дислоцируется под Хабаровском, перевооружена на новые системы "Триумф" более двух лет назад.Напомним: С-400 "Триумф" — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения (в том числе гиперзвуковых). Принята на вооружение в апреле 2007 года. Дальнейшим развитием ЗРС С-400 стало создание ЗРС С-500 "Прометей", которые начали поступать в ВС России в сентябре 2021 года.Читайте также:
россия
хабаровск
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/15/25493232_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3873f3d81c107e2f5c02a14c51d1be7c.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
хабаровск, зрк с-400, военные
В Хабаровском крае испытали новые ракетные системы "Триумф"
Военные отработали действия по поиску, обнаружению, классификации, расчету курса условной цели.
ТАШКЕНТ, 21 июн – Sputnik.
Военнослужащие объединения Военно-воздушных сил противоздушной обороны Восточного военного округа (ВВО) в Хабаровском крае провели испытания новых зенитных ракетных системы (ЗРС) "Триумф". Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на пресс-службу округа.
"В Хабаровском крае военнослужащие объединения ВВС и ПВО ВВО провели тренировку по ПВО на новых ЗРС С-400 "Триумф"...После получения учебного сигнала о нарушении воздушной границы самолетом условного противника расчетами были отработаны действия по поиску, обнаружению, классификации, расчету курса цели", — говорится в пресс-релизе.
Электронные пуски ракет стали частью обязательной программы учений, в результате которых самолет разведчик условного противника уничтожили при входе в зону поражения ЗРС.
Известно, что воинеская часть объединения ВВС и ПВО округа, которая дислоцируется под Хабаровском, перевооружена на новые системы "Триумф" более двух лет назад.
Напомним: С-400 "Триумф" — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения (в том числе гиперзвуковых). Принята на вооружение в апреле 2007 года. Дальнейшим развитием ЗРС С-400 стало создание ЗРС С-500 "Прометей", которые начали поступать в ВС России в сентябре 2021 года.