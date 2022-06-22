Как правильно пить смузи
© Pixabay/SilviaritaСмузи
© Pixabay/Silviarita
Диетолог рассказала, как нужно пить популярный напиток. Подробности в нашем материале.
Смузи лучше пить свежим, как только он приготовится. Глотки должны быть медленными и маленькими, делится диетолог Антонина Стародубова. Об этом сообщает РИА Новости.
"Когда мы едим, чувство насыщения возникает не сразу, поэтому и принимать пищу, и пить смузи лучше медленно. Это поможет утолить голод и избежать переедания", — объяснила диетолог.
Напиток из магазина нужно хранить в необходимых условиях в течение его срока годности, добавила Стародубова.
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