https://uz.sputniknews.ru/20220622/kak-pravilno-pit-smuzi-25519534.html

Как правильно пить смузи

Как правильно пить смузи

Диетолог рассказала, как нужно пить смузи

2022-06-22T07:00+0500

2022-06-22T07:00+0500

2022-06-22T07:00+0500

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Смузи лучше пить свежим, как только он приготовится. Глотки должны быть медленными и маленькими, делится диетолог Антонина Стародубова. Об этом сообщает РИА Новости.Напиток из магазина нужно хранить в необходимых условиях в течение его срока годности, добавила Стародубова.Читайте также:Сколько черешни можно съедать в деньЧто съесть, чтобы похудеть: лучшие диетические продукты

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правильное питание