Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
Это интересно
Наиболее заметные и полезные новости о здоровье, науке, жизни знаменитостей.
https://uz.sputniknews.ru/20220622/kak-pravilno-pit-smuzi-25519534.html
Как правильно пить смузи
Как правильно пить смузи
Диетолог рассказала, как нужно пить смузи
2022-06-22T07:00+0500
2022-06-22T07:00+0500
это интересно
правильное питание
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/13/24085221_2:0:1920:1079_1920x0_80_0_0_9e635eaf2f6bd37e2d1651f858c312e8.jpg
Смузи лучше пить свежим, как только он приготовится. Глотки должны быть медленными и маленькими, делится диетолог Антонина Стародубова. Об этом сообщает РИА Новости.Напиток из магазина нужно хранить в необходимых условиях в течение его срока годности, добавила Стародубова.Читайте также:Сколько черешни можно съедать в деньЧто съесть, чтобы похудеть: лучшие диетические продукты
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/13/24085221_286:0:1725:1079_1920x0_80_0_0_e2fc94f7a87eb67a1d46abfeb0e40a9d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
правильное питание

Как правильно пить смузи

07:00 22.06.2022
© Pixabay/SilviaritaСмузи
Смузи - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.06.2022
© Pixabay/Silviarita
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Диетолог рассказала, как нужно пить популярный напиток. Подробности в нашем материале.
Смузи лучше пить свежим, как только он приготовится. Глотки должны быть медленными и маленькими, делится диетолог Антонина Стародубова. Об этом сообщает РИА Новости.

"Когда мы едим, чувство насыщения возникает не сразу, поэтому и принимать пищу, и пить смузи лучше медленно. Это поможет утолить голод и избежать переедания", — объяснила диетолог.

Напиток из магазина нужно хранить в необходимых условиях в течение его срока годности, добавила Стародубова.
Читайте также:
Сколько черешни можно съедать в день
Что съесть, чтобы похудеть: лучшие диетические продукты
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0