https://uz.sputniknews.ru/20220622/kak-proydet-mejdunarodnyy-olimpiyskiy-den-v-uzbekistane---podrobnosti-25546836.html

Как пройдет Международный олимпийский день в Узбекистане - подробности

Как пройдет Международный олимпийский день в Узбекистане - подробности

Во всем мире 23 июня отмечают Олимпийский день. Как в этом году праздник спорта, здоровья и единства пройдет в Узбекистане - читайте подробнее в нашем материале.

2022-06-22T17:19+0500

2022-06-22T17:19+0500

2022-06-22T17:19+0500

спорт

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 22 июн – Sputnik. В Агентстве по делам молодежи во вторник прошла пресс-конференция, посвященная Международному Олимпийскому дню. Об этом сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета (НОК) Узбекистана.В мероприятии приняли участие Генеральный секретарь Национального Олимпийского комитета Ойбек Касимов, начальник управления Министерства развития спорта Баходир Маматназаров, Генеральный секретарь Федерации лёгкой атлетики Узбекистана Камолиддин Рузимухаммедов и сотрудники СМИ.В ходе пресс-конференции стало известно, что Министерство развития спорта и НОК Узбекистана совместно с рядом оганизаций, спортивных Федераций и Ассоциаций намерены провести ряд мероприятий по всей стране в честь праздника.Так, 23 июня состоится марафон “Янги нафас” - ежегодный массовый забег в этот раз приурочен к празднованию Международного Олимпийского дня.В рамках мероприятия спортивные чиновники рассказали, как именно будет проходить в этом году праздник. Ойбек Касимов, вспомнив историю праздника "Олимпийский день" и его роль в мире спорта, особо подчеркнул задачу усиления пропаганды здорового образа жизни, которую продвигает глава государства Шавкат Мирзиёев.Рузимухаммедов, в свою очередь, рассказал о регламенте соревнований, подготовке, проводимой организационным комитетом, и о том, на каких улицах столицы пройдет состязание.Известно, что дистанция забега будет 3 км. Такое расстояние выбрали для того, чтобы не создавать больших сложностей для участников, а также привлечь представителей различных слоев населения.В четверг массовые забеги также будут организованы в Фергане, Намангане, Чирчике, Гулистане, Джизаке, Самарканде и Шахрисабзе. В каждом городе, предположительно, примут участие свыше двух тыс. человек.Читайте также:

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