https://uz.sputniknews.ru/20220621/prezident-poruchil-prevratit-dzyudo-v-massovyy-vid-sporta-25492771.html
Президент поручил превратить дзюдо в массовый вид спорта
Президент поручил превратить дзюдо в массовый вид спорта
С будущего года в стране начнут проводить международный турнир по дзюдо "Большой шлем" среди взрослых и другие традиционные соревнования.
2022-06-21T11:42+0500
2022-06-21T11:42+0500
2022-06-21T11:53+0500
спорт
узбекистан
дзюдо
постановление
президент узбекистана
соревнования
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ТАШКЕНТ, 21 июн – Sputnik. В Узбекистане дзюдо превратят в один из наиболее массовых видов спорта среди населения.Это предусмотрено постановлением президента Шавката Мирзиёева "О мерах по дальнейшему развитию вида спорта дзюдо".На этом основании, в стране внедрят новую систему отбора и подготовки профессиональных дзюдоистов, приведут инфраструктуры по дзюдо в соответствие с международными требованиями, увеличат количество залов в средних общеобразовательных школах и поэтапно включат дзюдо в программу занятий по физической подготовке военнослужащих Вооруженных Сил и сотрудников правоохранительных органов. Также документом предусмотрено развитие данного спорта среди женщин.Помимо этого, с 1 января 2023 года по дзюдо начнут проводить традиционные соревнования:Кроме того, с будущего года откроют Денаускую и Ургенчскую школы спортивного мастерства по дзюдо в Денауском районе Сурхандарьинской области и городе Ургенче Хорезмской области.Также в средних школах внедрят программу "Дзюдо для детей", а в детсадах – "Дошкольное дзюдо".Читайте также: В Узбекистане введут национальный стандарт подготовки боксеровВ Узбекистане начнут проводить ежегодные турниры по рукопашному бою
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узбекистан, дзюдо, постановление, президент узбекистана, соревнования
Президент поручил превратить дзюдо в массовый вид спорта
11:42 21.06.2022 (обновлено: 11:53 21.06.2022)
С будущего года в стране начнут проводить международный турнир по дзюдо "Большой шлем" среди взрослых и другие традиционные соревнования.
ТАШКЕНТ, 21 июн – Sputnik. В Узбекистане дзюдо превратят в один из наиболее массовых видов спорта среди населения.
Это предусмотрено постановлением
президента Шавката Мирзиёева "О мерах по дальнейшему развитию вида спорта дзюдо".
На этом основании, в стране внедрят новую систему отбора и подготовки профессиональных дзюдоистов, приведут инфраструктуры по дзюдо в соответствие с международными требованиями, увеличат количество залов в средних общеобразовательных школах и поэтапно включат дзюдо в программу занятий по физической подготовке военнослужащих Вооруженных Сил и сотрудников правоохранительных органов. Также документом предусмотрено развитие данного спорта среди женщин.
Помимо этого, с 1 января 2023 года по дзюдо начнут проводить традиционные соревнования:
международный турнир "Большой шлем" среди взрослых;
международный турнир среди юношей и девушек в возрасте до 18 лет, посвященный памяти победителя чемпионата Азии и мастера спорта Узбекистана международного класса Учкуна Муродова;
"Кубок министра народного образования" среди учащихся средних общеобразовательных школ;
"Кубок министра высшего и среднего специального образования" среди учащихся-студентов средних специальных, профессиональных и высших образовательных учреждений;
"Кубок министра обороны" в системе Вооруженных Сил;
Чемпионат мира среди военнослужащих в 2024–2025 годах.
Кроме того, с будущего года откроют Денаускую и Ургенчскую школы спортивного мастерства по дзюдо в Денауском районе Сурхандарьинской области и городе Ургенче Хорезмской области.
Также в средних школах внедрят программу "Дзюдо для детей", а в детсадах – "Дошкольное дзюдо".