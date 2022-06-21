https://uz.sputniknews.ru/20220621/prezident-poruchil-prevratit-dzyudo-v-massovyy-vid-sporta-25492771.html

Президент поручил превратить дзюдо в массовый вид спорта

Президент поручил превратить дзюдо в массовый вид спорта

С будущего года в стране начнут проводить международный турнир по дзюдо "Большой шлем" среди взрослых и другие традиционные соревнования.

2022-06-21T11:42+0500

2022-06-21T11:42+0500

2022-06-21T11:53+0500

спорт

узбекистан

дзюдо

постановление

президент узбекистана

соревнования

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/12/24042490_0:115:1281:835_1920x0_80_0_0_28b7f1acf2cbc5ffc02208f3a5431697.jpg

ТАШКЕНТ, 21 июн – Sputnik. В Узбекистане дзюдо превратят в один из наиболее массовых видов спорта среди населения.Это предусмотрено постановлением президента Шавката Мирзиёева "О мерах по дальнейшему развитию вида спорта дзюдо".На этом основании, в стране внедрят новую систему отбора и подготовки профессиональных дзюдоистов, приведут инфраструктуры по дзюдо в соответствие с международными требованиями, увеличат количество залов в средних общеобразовательных школах и поэтапно включат дзюдо в программу занятий по физической подготовке военнослужащих Вооруженных Сил и сотрудников правоохранительных органов. Также документом предусмотрено развитие данного спорта среди женщин.Помимо этого, с 1 января 2023 года по дзюдо начнут проводить традиционные соревнования:Кроме того, с будущего года откроют Денаускую и Ургенчскую школы спортивного мастерства по дзюдо в Денауском районе Сурхандарьинской области и городе Ургенче Хорезмской области.Также в средних школах внедрят программу "Дзюдо для детей", а в детсадах – "Дошкольное дзюдо".Читайте также: В Узбекистане введут национальный стандарт подготовки боксеровВ Узбекистане начнут проводить ежегодные турниры по рукопашному бою

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, дзюдо, постановление, президент узбекистана, соревнования