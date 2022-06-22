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https://uz.sputniknews.ru/20220622/pered-poletom-luchshe-otkazatsya-ot-kofe--ekspert--25559285.html
Перед полетом лучше отказаться от кофе – эксперт
Перед полетом лучше отказаться от кофе – эксперт
Рекомендации, которые нужно соблюсти перед полетом
2022-06-22T23:00+0500
2022-06-22T23:00+0500
это интересно
эксперт
кофе
полет
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Перед полетом на самолете нужно пить много воды и отказаться от кофе и алкоголя, рассказал врач Сергей Волга. Об этом сообщает РИА Новости.Также врач отмечает, что накануне полета лучше исключить из рациона продукты, вызывающие повышенное газообразование.Людям, имеющим проблемы с отеками или варикозом, следует надевать в полет специальный компрессионный трикотаж. Это поможет снизить риск проявления болезни, добавил эксперт.Читайте также:Как правильно пить смузиКлещи любят кусать в определённые места – эксперт
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эксперт, кофе, полет

Перед полетом лучше отказаться от кофе – эксперт

23:00 22.06.2022
© Sputnik/Арам НерсесянПассажир держит посадочный талон в международном аэропорту "Звартноц".
Пассажир держит посадочный талон в международном аэропорту Звартноц. - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.06.2022
© Sputnik/Арам Нерсесян
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Полет на самолете не требует особой подготовки, но рекомендации все же есть. Подробности в нашем материале.
Перед полетом на самолете нужно пить много воды и отказаться от кофе и алкоголя, рассказал врач Сергей Волга. Об этом сообщает РИА Новости.
Также врач отмечает, что накануне полета лучше исключить из рациона продукты, вызывающие повышенное газообразование.
"Какой-то особой подготовки для перелета не требуется, но тем не менее мы рекомендуем как следует выспаться, исключить накануне перелета алкоголь, большое количество кофе, исключить или сократить продукты, которые могут вызывать повышенное газообразование, и рекомендуем обильное питье обязательно негазированной воды накануне и во время перелета, чтобы компенсировать обезвоживание, которое неизбежно проявляется во время полета", — уточнил Волга.
Людям, имеющим проблемы с отеками или варикозом, следует надевать в полет специальный компрессионный трикотаж. Это поможет снизить риск проявления болезни, добавил эксперт.
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