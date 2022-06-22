https://uz.sputniknews.ru/20220622/pered-poletom-luchshe-otkazatsya-ot-kofe--ekspert--25559285.html

Перед полетом лучше отказаться от кофе – эксперт

Перед полетом лучше отказаться от кофе – эксперт

Рекомендации, которые нужно соблюсти перед полетом

2022-06-22T23:00+0500

2022-06-22T23:00+0500

2022-06-22T23:00+0500

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кофе

полет

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Перед полетом на самолете нужно пить много воды и отказаться от кофе и алкоголя, рассказал врач Сергей Волга. Об этом сообщает РИА Новости.Также врач отмечает, что накануне полета лучше исключить из рациона продукты, вызывающие повышенное газообразование.Людям, имеющим проблемы с отеками или варикозом, следует надевать в полет специальный компрессионный трикотаж. Это поможет снизить риск проявления болезни, добавил эксперт.Читайте также:Как правильно пить смузиКлещи любят кусать в определённые места – эксперт

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эксперт, кофе, полет