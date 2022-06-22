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Президент Азербайджана Алиев прибыл в Хорезмскую область — фото
Президент Азербайджана Алиев прибыл в Хорезмскую область — фото
Почетного гостя встретил Шавкат Мирзиёев в международном аэропорту Ургенча.
2022-06-22T12:22+0500
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политика
шавкат мирзиёев
азербайджан
ильхам алиев
хорезмская область
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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, находящийся в республике с официальным визитом, приехал в Хорезмскую область. Об этом сообщили в пресс-службе главы Узбекистана.Почетного гостя встретил Шавкат Мирзиёев в международном аэропорту Ургенча, украшенном государственными флагами двух стран и цветами. Для высокопоставленных лиц были исполнены национальные песни и танцы. Лидеры государств собираются ознакомиться с достопримечательностями Хивы, уточнили в ведомстве.Читайте также:Мирзиёев и Алиев провели встречу в узком форматеУзбекистан и Азербайджан подписали 18 документов
хорезмская область
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шавкат мирзиёев, азербайджан, ильхам алиев, хорезмская область

Президент Азербайджана Алиев прибыл в Хорезмскую область — фото

12:22 22.06.2022 (обновлено: 12:30 22.06.2022)
© Пресс-служба президента УзбекистанаВстреча президентов Алиева и Мирзиёева в аэропорту Ургенча.
Встреча президентов Алиева и Мирзиёева в аэропорту Ургенча. - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.06.2022
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Почетного гостя встретил Шавкат Мирзиёев в международном аэропорту Ургенча.
ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, находящийся в республике с официальным визитом, приехал в Хорезмскую область. Об этом сообщили в пресс-службе главы Узбекистана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Азербайджана Алиев прибыл в Хорезмскую область
Президент Азербайджана Алиев прибыл в Хорезмскую область - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.06.2022
Президент Азербайджана Алиев прибыл в Хорезмскую область
© Пресс-служба президента Узбекистана
Почетного гостя встретил Шавкат Мирзиёев в международном аэропорту Ургенча, украшенном государственными флагами двух стран и цветами.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Азербайджана Алиев прибыл в Хорезмскую область
Президент Азербайджана Алиев прибыл в Хорезмскую область - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.06.2022
Президент Азербайджана Алиев прибыл в Хорезмскую область
© Пресс-служба президента Узбекистана
Для высокопоставленных лиц были исполнены национальные песни и танцы.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Азербайджана Алиев прибыл в Хорезмскую область
Президент Азербайджана Алиев прибыл в Хорезмскую область - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.06.2022
Президент Азербайджана Алиев прибыл в Хорезмскую область
© Пресс-служба президента Узбекистана
Лидеры государств собираются ознакомиться с достопримечательностями Хивы, уточнили в ведомстве.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Азербайджана Алиев прибыл в Хорезмскую область
Президент Азербайджана Алиев прибыл в Хорезмскую область - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.06.2022
Президент Азербайджана Алиев прибыл в Хорезмскую область
© Пресс-служба президента Узбекистана
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