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Президент Азербайджана Алиев прибыл в Хорезмскую область — фото

Президент Азербайджана Алиев прибыл в Хорезмскую область — фото

Почетного гостя встретил Шавкат Мирзиёев в международном аэропорту Ургенча.

2022-06-22T12:22+0500

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политика

шавкат мирзиёев

азербайджан

ильхам алиев

хорезмская область

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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, находящийся в республике с официальным визитом, приехал в Хорезмскую область. Об этом сообщили в пресс-службе главы Узбекистана.Почетного гостя встретил Шавкат Мирзиёев в международном аэропорту Ургенча, украшенном государственными флагами двух стран и цветами. Для высокопоставленных лиц были исполнены национальные песни и танцы. Лидеры государств собираются ознакомиться с достопримечательностями Хивы, уточнили в ведомстве.Читайте также:Мирзиёев и Алиев провели встречу в узком форматеУзбекистан и Азербайджан подписали 18 документов

хорезмская область

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шавкат мирзиёев, азербайджан, ильхам алиев, хорезмская область