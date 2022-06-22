https://uz.sputniknews.ru/20220622/prodavschitsa-otbilas-ot-grabitelya-shvabroy--video-25527368.html

Продавщица отбилась от грабителя шваброй – видео

Продавщица отбилась от грабителя шваброй – видео

Происшествие случилось в Алматинской области Казахстана.

2022-06-22T11:08+0500

2022-06-22T11:08+0500

2022-06-22T11:08+0500

происшествия

казахстан

задержание преступников

женщина

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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. В Текели женщина-продавец побила шваброй грабителя и защитила магазин, сообщает Sputnik Казахстан.Мужчина в маске забежал в магазин и, угрожая медицинским скальпелем, потребовал дневную выручку. Злоумышленник разбил витрину и намеревался протиснуться к кассе, у которой стояли две дочери хозяйки магазина – их продавец попросила подежурить, пока она моет полы.36-летняя продавщица, мывшая в это время пол, услышав крики побежала на помощь. Миниатюрная женщина, не раздумывая, ударила грабителя шваброй по спине и заставила его скрыться. Смелый поступок женщина попал в объектив камеры видеонаблюдения."Нам удалось установить и задержать подозреваемого, который оказался 48-летним местным жителем. Мужчина нигде не работает и якобы решился на преступление из-за финансовых трудностей. Использованная им маска изъята и приобщена к материалам уголовного дела" - заявили в полиции области.Возбуждено уголовное дело за покушение на грабеж.Ущерб от разбитой витрины владелец магазина оценила в 100 тыс. тенге.Читайте также:При стрельбе в церкви в США погиб один человек

казахстан

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казахстан, задержание преступников, женщина