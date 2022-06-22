https://uz.sputniknews.ru/20220622/smi-ssha-pentagon-opasaetsya-prodavat-ukraine-bespilotniki-25546293.html
СМИ США: Пентагон опасается продавать Украине беспилотники
СМИ США: Пентагон опасается продавать Украине беспилотники
Власти страны боятся продавать современное вооружение Киеву из-за опасений перед Россией, считает журналист.
2022-06-22T17:42+0500
2022-06-22T17:42+0500
2022-06-22T17:42+0500
специальная военная операция россии в донбассе
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ТАШКЕНТ, 22 июн – Sputnik. Власти США боятся продавать Украине современное вооружение из-за России. Такое мнение высказал журналист Тревор Филсет в статье для издания National Interest.По мнению журналиста, Пентагон опасается, что беспилотники, а также секретные технологии и разведданные с них могут попасть в руки российских военных.Как сообщил Филсет, ранее администрация Байдена одобрила передачу Украине четырех современных дронов MQ-1C Grey Eagle стоимостью $10 млн каждый. Однако Управление по безопасности оборонных технологий Пентагона в своем отчете указало на опасность попадания секретных технологий с беспилотников в руки российских военных. Теперь Пентагону предстоит принять непростое решение – отказаться от сделки или продать дроны, несмотря на риск.Напомним, с 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по освобождению Донбасса. Западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Так, в США на военную помощь киевскому режиму тратят десятки миллиардов долларов. Российские власти не раз заявляли, что военные поставки только затягивают конфликт, а любые грузы с оружием станут законной целью для российских сил.Читайте также: Представитель Белого дома случайно подставила Байдена — видео
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сша, пентагон, сми, киев, оружие
СМИ США: Пентагон опасается продавать Украине беспилотники
Власти страны боятся продавать современное вооружение Киеву из-за опасений перед Россией, считает журналист.
ТАШКЕНТ, 22 июн – Sputnik.
Власти США боятся продавать Украине современное вооружение из-за России. Такое мнение высказал журналист Тревор Филсет в статье для издания National Interest
.
По мнению журналиста, Пентагон опасается, что беспилотники, а также секретные технологии и разведданные с них могут попасть в руки российских военных.
Как сообщил Филсет, ранее администрация Байдена одобрила передачу Украине четырех современных дронов MQ-1C Grey Eagle стоимостью $10 млн каждый. Однако Управление по безопасности оборонных технологий Пентагона в своем отчете указало на опасность попадания секретных технологий с беспилотников в руки российских военных. Теперь Пентагону предстоит принять непростое решение – отказаться от сделки или продать дроны, несмотря на риск.
"Либо производитель может поменять секретную электронику на менее продвинутые версии, тем самым уменьшив возможности дронов – хотя такой процесс однозначно займет несколько месяцев", - подчеркнул журналист.
Напомним, с 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по освобождению Донбасса. Западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Так, в США на военную помощь киевскому режиму тратят десятки миллиардов долларов. Российские власти не раз заявляли, что военные поставки только затягивают конфликт, а любые грузы с оружием станут законной целью для российских сил.