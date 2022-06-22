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Токаев рассказал, о чем говорил с Путиным после заявления о ДНР и ЛНР
Токаев рассказал, о чем говорил с Путиным после заявления о ДНР и ЛНР
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал о беседе с российским лидером Владимиром Путиным, которая состоялась после ПМЭФ.
2022-06-22T08:16+0500
2022-06-22T08:16+0500
2022-06-22T08:16+0500
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ТАШКЕНТ, 22 июн – Sputnik. Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает Владимира Путина надежным союзником республики, сообщает РИА Новости. На вопрос, не выразил ли Путин разочарования по поводу заявления Токаева об отсутствии планов признавать ДНР и ЛНР со стороны Казахстана, глава Казахстана ответил отрицательно. Читайте также: Главные заявления Путина на Петербургском экономическом форуме
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Токаев рассказал, о чем говорил с Путиным после заявления о ДНР и ЛНР
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал о беседе с российским лидером Владимиром Путиным, которая состоялась после ПМЭФ.
ТАШКЕНТ, 22 июн – Sputnik.
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает Владимира Путина надежным союзником республики, сообщает РИА Новости
.
"Да, Путин является надежным союзником Казахстана. Как глава государства, я рад иметь близкие отношения с ним", — заявил Токаев в ходе беседы с ведущим панельной сессии Катарского экономического форума.
На вопрос, не выразил ли Путин разочарования по поводу заявления Токаева об отсутствии планов признавать ДНР и ЛНР со стороны Казахстана, глава Казахстана ответил отрицательно.
"Нет, мы провели хорошую встречу сразу после форума. Говорили о конкретных вопросах, касающихся двусторонних отношений Казахстана и России. Он был очень спокоен и уверен в себе", — рассказал Касым-Жомарт Токаев.