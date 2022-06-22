https://uz.sputniknews.ru/20220622/tokaev-rasskazal-o-chem-govoril-s-putinym-posle-zayavleniya-o-dnr-i-lnr--25521216.html

Токаев рассказал, о чем говорил с Путиным после заявления о ДНР и ЛНР

Токаев рассказал, о чем говорил с Путиным после заявления о ДНР и ЛНР

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал о беседе с российским лидером Владимиром Путиным, которая состоялась после ПМЭФ.

2022-06-22T08:16+0500

2022-06-22T08:16+0500

2022-06-22T08:16+0500

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ТАШКЕНТ, 22 июн – Sputnik. Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает Владимира Путина надежным союзником республики, сообщает РИА Новости. На вопрос, не выразил ли Путин разочарования по поводу заявления Токаева об отсутствии планов признавать ДНР и ЛНР со стороны Казахстана, глава Казахстана ответил отрицательно. Читайте также: Главные заявления Путина на Петербургском экономическом форуме

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россия, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев, лнр, днр