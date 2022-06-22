https://uz.sputniknews.ru/20220622/v-kazaxstane-proveryat-dannye-ob-ukrainskom-slede-v-yanvarskix-besporyadkax-25544907.html

В Казахстане проверят данные об "украинском следе" в январских беспорядках

В Казахстане проверят данные об "украинском следе" в январских беспорядках

Проверкой займется Комитет Национальной безопасности Казахстана.

2022-06-22T15:55+0500

2022-06-22T15:55+0500

2022-06-22T15:55+0500

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ТАШКЕНТ, 22 июн – Sputnik. Комитет Национальной безопасности Казахстана (КНБ) проверит сведения о причастности "фабрики троллей" Украины к январским беспорядкам в стране. Об этом РИА Новости сообщил зампредседателя КНБ Аскар Амерханов.Таким образом зампредседателя ответил на просьбу дать комментарий по поводу комментария хакера из группы RaHDIt, который на условиях анонимности сообщил РИА Новости, что украинский военный 83-й центр информационно-психологических операций (ЦИПсО, Одесса) имеет отношение к организации протестов и беспорядков в Казахстане в январе 2022 года.По заявлению хакера, всего на Украине было создано четыре аналогичных центра: кроме 83-го в Одессе, 72-й (центральный), расположенный в Броварах Киевской области, 74-й во Львове и 16-й в Житомирской области.Напомним: массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.Позже протесты охватили другие города, в том числе на Алматы: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.По данным Генпрокуратуры, в результате беспорядков пострадали более 4,5 тыс. человек, погибли более 200 человек.Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство, возглавил Совбез и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".В Казахстан ввели коллективные миротворческие силы ОДКБ для нормализации обстановки в стране. Об успешном завершении миссии ОДКБ объявили 13 января.Так, группа RaHDIt в начале российской спецоперации на Украине заявляла, что одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов.Также группа ведет информационный ресурс "Немезида". На нем 1 июня выложили сведения о 700 сотрудниках Службы безопасности Украины с фотографиями, телефонами и адресами проживания. Подлинность этих данных подтвердил РИА Новости один из сотрудников российских спецслужб.Читайте также:

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казахстан, украина, беспорядки, кнб, проверка